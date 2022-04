Goldman Sachs rileva NN Investment Partners

Goldman Sachs ha annunciato il completamento dell'acquisizione di NN Investment Partners da NN Group N.V. per 1,7 miliardi di euro.

Con l'integrazione di NN Investment Partners, gli oltre 900 dipendenti della società entreranno a far parte della famiglia di Goldman Sachs e i Paesi Bassi diventeranno una sede importante nel business europeo di Goldman Sachs e un centro di eccellenza per la sostenibilità degli investimenti nei mercati pubblici.

L'acquisizione porta gli assets under supervision di Goldman Sachs a circa 2,8 trilioni di dollari al 31 dicembre del 2021 e afferma la sua posizione tra i primi cinque gestori patrimoniali attivi a livello globale.

Inoltre, porta gli assets under supervision in Europa a oltre 600 miliardi di dollari, in linea con gli obiettivi strategici dell'azienda di incrementare il business europeo ed estendere la sua portata globale.

NN Investment Partners è altamente complementare all'attuale presenza europea di Goldman Sachs Asset Management. Nel tempo, GSAM intende sfruttare l'esperienza di NN Investment Partners per completare i suoi processi di investimento, fornendo un’integrazione più profonda dei criteri Esg in tutta la gamma di prodotti.

David Solomon, presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs, ha dichiarato: “Questa acquisizione rafforza il nostro impegno a porre la sostenibilità al centro della nostra piattaforma di investimento ed estende la nostra leadership nella gestione patrimoniale assicurativa".

La partnership rafforza anche la posizione di Goldman Sachs Asset Management come uno dei maggiori gestori patrimoniali assicurativi non affiliati a livello globale, con oltre 550 miliardi di dollari di assets under supervision. L’acquisizione fornirà una base per un'ulteriore crescita nel business europeo della gestione fiduciaria, facendo leva sul successo della piattaforma negli Stati Uniti e nel Regno Unito.