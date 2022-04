eToro entra nel mondo degli Nft con eToro.art

eToro, la social community dell'investimento, entra nel mondo degli Nft con il lancio di eToro.art, il nuovo programma dedicato al sostegno dei creatori, delle agenzie e dei brand del comparto.

Si tratta di un fondo da 20 milioni di dollari che sarà utilizzato per acquistare nft di qualità, così come per finanziare progetti e creatori emergenti.

Con questa iniziativa eToro intende integrare la comunità che circonda il mondo degli Nft con la sua community di oltre 27 milioni di utenti registrati, offrendo loro nuovi modi per esplorare questa tecnologia.

Yoni Assia, co-fondatore e Ceo di eToro ha spiegato il perché di questa scelta: "Come azienda con un occhio costantemente rivolto a "cosa c'è dopo", eToro vede un enorme potenziale nel metaverso e in una gamma di nuovi asset digitali. eToro ha una comunità di oltre 27 milioni di utenti registrati che vogliono conoscere e accedere a tecnologie nuove ed emergenti. Essendo stata tra le prime ad integrare la propria offerta di asset più tradizionali con le criptovalute, è naturale che sia proprio eToro a fungere da ponte di collegamento verso gli nft e il metaverso".

La prima fase del programma eToro.art ha visto la presentazione della collezione Nft di eToro, che include progetti blue chip come Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, World of Women, e progetti di artisti emergenti. Una volta che tutti i suoi fondi saranno stati distribuiti, questa collezione renderà eToro uno dei principali collezionisti di Nft nel mondo.

La seconda fase prevede il sostegno concreto di creatori e brand, avviati o emergenti, impegnati in nuovi progetti nft. La società prevede di allocare 10 milioni di dollari (ovvero il 50% dell’investimento stimato) in progetti emergenti, agendo come partner strategico per sostenerne il lancio sul mercato nel corso del 2022. I progetti che collaborano con eToro riceveranno servizi di supporto che li aiuteranno a portare il loro progetto nft dal concetto al mercato. Per partecipare al programma, i creatori dovranno completare la domanda di ammissione su eToro.art.

eToro farà debuttare la propria collezione al Bass Contemporary Art Museum di Miami questa settimana, in un evento privato incentrato sul futuro della cultura.