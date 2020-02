Moneyfarm da record con oltre un miliardo di asset in gestione

Il gestore di risparmi Moneyfarm apre il 2020 con oltre un miliardo di euro di asset in gestione. Il 2019 si è chiuso con masse raddoppiate rispetto al 2018 (484 milioni di euro al 31.12.2018 versus 976 milioni di euro al 31.12.2019), e una positiva accelerazione nelle prime settimane del 2020 che ha portato la società a raggiungere e superare la significativa soglia.

Nel 2020 ci concentreremo sull’ulteriore consolidamento e sviluppo del business nei Paesi in cui siamo già presenti (Giovanni Daprà, ad Moneyfarm)

Per quanto riguarda i portafogli gestiti nel 2019, la performance media annua realizzata è stata di oltre il 12% con picchi di oltre il 19% per la linea più aggressiva.

La società offre 14 linee di gestione multi-asset costruite con strumenti passivi (Exchange Traded Funds) in un’ottica di medio-lungo termine.

Moneyfarm è l'unico digital wealth manager europeo ad essere presente su tre mercati (Italia, Regno Unito, Germania) e gestisce oggi il patrimonio di oltre 43mila investitori a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno e che ha visto, negli ultimi 3 anni, le masse gestite più che quadruplicare (+221%) e la base clienti più che raddoppiare (+114%).

La base clienti, analizzando l’età media (42 anni a livello globale; 45, Italia; 40, Uk; 42, Germania) emerge che la fascia che cresce maggiormente è quella che va tra i 40 e i 50 anni, persone che hanno già avuto un’esperienza pregressa nel mondo degli investimenti e che cercano un’alternativa più efficiente alla distribuzione tradizionale.

Sul fronte delle tecnologie digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello che le permette di fornire (con una soglia minima di investimento di 5mila euro) un servizio di gestione patrimoniale con un filosofia di investimento fondata su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine e efficienza di costo.

La società è stata tra le prime ad adottare il modello di consulenza “ibrido” che unisce innovazione tecnologica alla presenza di una squadra di consulenti dedicati. Il tema dei costi è sempre più di attualità anche grazie agli interventi degli enti regolatori (non ultima la Mifid 2) volti a rendere chiaro e trasparente un mercato che, anche in un recente passato, non ha sempre brillato in questo senso.

Sul fronte della consulenza digitale, Moneyfarm, insieme a Nutmeg nel Regno Unito e Scalable Capital in Germania, è capofila a un movimento in grande crescita

Un modello che ha ricevuto riconoscimenti da parte del mercato, come testimonia la recente partnership con Poste Italiane (settembre 2019) per l’offerta di servizi digitali di gestione del risparmio.

L'accordo di open innovation riguarda l’ambito del risparmio gestito, in virtù del quale Poste ha aperto ai suoi clienti la gestione patrimoniale Moneyfarm.

Secondo il recente quaderno fintech “Valore della consulenza finanziaria e robo advice nella percezione degli investitori”, realizzato da Consob nel dicembre 2019, il segmento della consulenza finanziaria che opera online (il digital wealth management) dovrebbe superare i 980 miliardi di dollari a livello globale nel 2020, con un tasso medio di crescita annua del 27%, fino a raggiungere i 2.552 miliardi di dollari di masse e superare i 147 milioni di clienti nel 2023.

Negli Stati Uniti esistono già due unicorni che operano nel settore (Betterment e Wealthfront) mentre in Europa il fenomeno vede Moneyfarm, insieme a Nutmeg nel Regno Unito e Scalable Capital in Germania, fare da capofila a un movimento in grande crescita.

“Continuiamo ad essere convinti che indipendenza, semplicità e un metodo di investimento volto a catturare gli obiettivi dell’investitore, siano i punti differenzianti e ad alto valore aggiunto della nostra value proposito", commenta Giovanni Daprà, co-fondatore e ad di Moneyfarm.

"In quest’ottica, nel 2020 ci concentreremo sull’ulteriore consolidamento e sviluppo del business nei Paesi in cui siamo già presenti anche grazie al lancio di nuove soluzioni di investimento create ad hoc per le specifiche esigenze dei nostri clienti e in linea con la nostra mission”, conclude.