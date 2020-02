Robeco, il settore assicurativo cresce in un anno di 5 miliardi

Robeco registra una crescita nel settore assicurativo, dove gli asset in gestione (aum) hanno raggiunto i 20 miliardi di euro alla fine del 2019. Si tratta di un aumento di 5 miliardi di euro tra il 30 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019.

Da quando è stato sviluppato un focus dedicato alle soluzioni per le assicurazioni e dalla nomina del global head of insurance strategy, Ed Collinge (in foto), nell'ottobre 2018, l'azienda di investimenti olandese ha visto crescere di un terzo le masse gestite in campo insurance.

Con l'accelerazione degli afflussi dall'area Asia-Pacifico, anche il patrimonio assicurativo di Robeco in questa regione è raddoppiato in questo periodo. L'allocazione degli asset si è basata sulle competenze di Robeco nel credito, sulla sua offerta di enhanced indexing, in particolare nell’equity dei mercati emergenti e del reddito fisso con approccio quantitativo, inoltre tutte le strategie presentano una completa integrazione Esg. Il team insurance and pensions solutions di Robeco è composto da 11 esperti.

"Con le compagnie assicurative alla ricerca di nuove fonti di rendimento per i propri investimenti, spostando al tempo stesso l'attenzione ai temi Esg", commenta Collinge, "Robeco può offrire soluzioni a prova di futuro ai nostri clienti e assisterli in questo percorso, consentendo loro di sviluppare il proprio pensiero intorno al loro quadro di investimento e al modo in cui vogliono integrare l'Esg in questo processo".