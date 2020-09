Il Gruppo Admiral, leader nella vendita di assicurazioni auto nel Regno Unito e presente in 8 Paesi nel mondo, annuncia un utile al lordo delle imposte di 286,7 milioni di sterline per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, in crescita del 30% rispetto al primo semestre del 2019. Nei primi sei mesi del 2020 cresce anche il numero di clienti che si attestano a 7,17 milioni, con un aumento del 6% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Per quanto riguarda il fatturato il Gruppo registra 1,69 miliardi di sterline, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2019, principalmente a causa dell’impatto della pandemia Covid-19.

David Stevens, Chief Executive Officer del Gruppo Admiral – che tra pochi mesi lascerà la guida del Gruppo all’italiana Milena Mondini, attuale Head of UK and European Insurance – dichiara: "Lo scorso anno avevo descritto i nostri risultati come ‘un po' noiosi’ ma non credevo che l’alternativa fosse una pandemia globale. La nostra risposta all’emergenza sanitaria ha messo in evidenza due punti di forza chiave di Admiral: una gestione competente a breve termine e valori sostenibili a lungo termine. Ci siamo adattati rapidamente alle nuove circostanze, destreggiandoci da un modello di lavoro all'altro e comprimendo anni di apprendimento e sviluppo in poche settimane attraverso un incredibile sforzo da parte di tutti i livelli dell'azienda”.

In Italia il Gruppo Admiral è presente dal 2008 con il brand ConTe.it, specializzato nella vendita online di polizze auto e moto, che da solo rappresenta il 10% dei clienti di tutto il Gruppo. Nel primo semestre 2020, ConTe.it ha registrato un fatturato pari a 122 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2019, e un numero di clienti pari a 712 mila, in aumento del 9% rispetto al portafoglio del primo semestre dell’anno precedente.

“Nonostante l’emergenza sanitaria che ci ha travolto in questi mesi – afferma Antonio Bagetta, appena nominato Amministratore Delegato di ConTe.it – siamo orgogliosi di poter affermare che abbiamo continuato a crescere in modo profittevole. Questo risultato è stato possibile grazie a un'offerta molto competitiva che permette alla famiglie italiane di risparmiare sulla polizza auto e moto e ad un eccellente livello di servizio. Un servizio che ha saputo reagire in modo agile alla situazione grazie ad una struttura organizzativa reattiva. Negli anni abbiamo investito non solo in tecnologia ma anche in processi snelli e veloci, tutti elementi che si sono rivelati preziosi per gestire al meglio le esigenze del momento. Ringrazio il Gruppo e tutti i colleghi di ConTe.it che si sono adeguati rapidamente alle nuove circostanze dando dimostrazione di una straordinaria professionalità che ci ha permesso di essere sempre al fianco dei nostri clienti”.

Antonio Bagetta, 37 anni, ha assunto la guida di ConTe.it agli inizi di giugno ricoprendo il ruolo che è stato di Costantino Moretti, recentemente nominato Head of International Insurance del Gruppo Admiral. Con una Laurea in Business Administration alla Luiss di Roma e successivo Master of Science in Business Administration, dopo un percorso professionale in società di consulenza e multinazionali tra le quali The Boston Consulting Group, Bain&Co, Unilever e Procter& Gamble, Bagetta entra in ConTe.it nel settembre del 2014 come Business Development Manager seguendo un percorso di carriera che lo porta, pochi anni dopo, ad assumere la responsabilità di tutte le Operations e i Servizi al cliente.

Admiral Group plc è una società leader nella vendita di polizze auto nel Regno Unito. Il Gruppo offre anche polizze casa, van e viaggi. Appartengono al Gruppo il comparatore Confused.com e Admiral Financial Services Limited che offre prestiti personali e finanziamento auto. È presente in 8 Paesi e conta 7,17 milioni di clienti in tutto il mondo con oltre 10 mila dipendenti ed è l'unica società FTSE 100 del Galles.

ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, presente nel nostro Paese dal 2008. In questi anni la società si è contraddistinta per un’offerta di prodotti assicurativi auto e moto a un prezzo competitivo e per un servizio d’assistenza di qualità che ascolta e risponde in modo chiaro e concreto alle esigenze del cliente. Una strategia che ha portato ConTe.it a superare la soglia dei 700 mila clienti. Nel 2020 ConTe.it ha ottenuto il 4° posto nella speciale classifica dei Great Place to Work® Italia nella categoria Large Companies, riservata alle aziende con oltre 500 dipendenti, confermandosi nella Top five per il quinto anno consecutivo.