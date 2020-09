Mediolanum Asset Management: Luca Fasan nuovo Senior Product Specialist

Mediolanum International Funds Ltd (Mifl), la piattaforma europea di asset management del Gruppo Bancario Mediolanum, annuncia la nomina di Luca Fasan come Senior Product Specialist, con il compito di essere l’anello di congiunzione tra il team di investimenti e la rete di Banca Mediolanum. Il suo ruolo sarà quello di supportare distributori ed investitori istituzionali, in particolare in Italia i Family Banker di Banca Mediolanum, con l’obiettivo di aiutare a conoscere le caratteristiche dei singoli prodotti e le strategie gestite dal team di investimento, nonché migliorare la comprensione dell’andamento dei loro risultati nel tempo. Fasan lavorerà nel team specialisti di prodotto a Dublino, sede di Mifl, e riporterà al responsabile Luc Simoncini.

Fasan vanta un’esperienza ventennale come analista e gestore nell’ambito del settore azionario internazionale, dove ha sviluppato una profonda esperienza anche nel marketing di strategie di investimento per clienti istituzionali, consulenti, gestori patrimoniali e private banker, coniugando la sua esperienza di portfolio manager con una grande capacità di comunicazione.

Dal 2007 a marzo di quest’anno ha lavorato a Edimburgo presso la società di asset management Martin Currie Investment Management del gruppo Legg Mason, ricoprendo diversi ruoli tra cui, dal 2014, quello di Portfolio Manager. Precedentemente aveva ricoperto l’incarico di analista diventando poi Head of Global Tmt (Tech, Media e Telecom). Prima di Martin Currie ha lavorato a Milano presso San Paolo Imi Asset Management (ora Eurizon Capital) ricoprendo negli anni diversi ruoli nel team di ricerca.

Luc Simoncini, Responsabile del team specialisti di prodotto di Mifl ha commentato: “La qualità del dialogo con i nostri distributori, i loro Family Banker e i nostri investitori è da sempre un pilastro fondamentale nella strategia di Mifl. Luca, con la sua esperienza, potrà fornire un supporto concreto, date le sue competenze tecniche combinate con quelle commerciali maturate in anni di lavoro in prestigiose realtà di asset management.

La nomina di Luca Fasan è l'ultima di una serie di assunzioni negli ultimi 12 mesi. Da marzo di quest'anno Mifl, in controtendenza con il resto del mercato, ha messo a segno una serie di assunzioni in varie funzioni aziendali come la nomina in agosto di Patrick McKenna, equity portfolio management, in luglio di David Whitehead, nel team di gestione azionaria Multi Manager, e quella di Terry Ewing in aprile, nuovo Head of Equities proveniente dal fondo sovrano di Abu Dhabi (Adia).

Mentre Mifl continuerà a mantenere relazioni a lungo termine con i migliori gestori azionari terzi grazie al suo approccio multi-manager, la priorità ora, pur mantenendo la filosofia incentrata sul valore della diversificazione, è quella di complementare tali competenze esterne con quelle sviluppate internamente.

Mifl prevede di continuare ad aumentare il proprio personale anche quest'anno, in linea con gli ultimi 20 anni (circa il 22% CAGR), e per far fronte alla crescita futura, si è trasferita in una nuova sede di circa 2000 metri quadrati all’interno della IFSC, che è il Distretto Finanziario a Dublino.

Mediolanum International Funds Limited (Mifl) è la società di risparmio gestito in Irlanda del Gruppo bancario Mediolanum con un patrimonio gestito di € 40 miliardi alla fine di giugno 2020 e oltre 60 fondi comuni. Mediolanum si concentra esclusivamente sulle esigenze dei suoi investitori, puntando ai massimi standard di qualità per i propri servizi di investimento.

I fondi MIFL sono disponibili per tutti i clienti del Gruppo Mediolanum che sono oltre un milione e sono assistiti da oltre 5.200 Family Banker in Italia, Spagna e Germania, nonché ai numerosi investitori istituzionali.