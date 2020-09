Gruppo Credem: Credemvita e Credemassicurazioni in crescita

Risultati positivi nel primo semestre dell’anno per Credemvita, compagnia assicurativa attiva nei rami vita, e Credemassicurazioni, compagnia assicurativa attiva nei rami danni, guidate dal direttore generale Francesco Germini, che hanno approvato nelle scorse settimane i bilanci al 30 giugno 2020. In particolare per Credemvita le riserve complessive sono pari a 7,3 miliardi di euro in crescita del 3% a/a e per Credemassicurazioni i premi emessi ammontano a 26 milioni di euro in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In dettaglio, l’utile netto di Credemassicurazioni ha raggiunto 6,9 milioni di euro, in progresso del 43% a/a, mentre l’utile netto di Credemvita si è attestato a 12,3 milioni di euro in diminuzione del 29% a/a per effetti straordinari del 2019 non ricorrenti e per l’eccezionale volatilità dei mercati che ha caratterizzato i primi mesi del 2020.

Sul fronte dell’innovazione Credemassicurazioni, al fine di fronteggiare il contesto straordinario di emergenza, ha:

esteso, per tutti i clienti già beneficiari di polizze che prevedano l’indennità giornaliera o l'indennizzo a forfait in caso di ricovero ospedaliero, tale garanzia anche nel caso di quarantena presso la propria abitazione, imposta a seguito di test positivo al tampone Coronavirus (COVID-19). Il beneficio è stato esteso gratuitamente a 90 mila clienti titolari dei prodotti con tali coperture, senza alcuna formalità da parte del cliente ed automaticamente, a partire dall’inizio dell’emergenza;

attivato, per tutti i clienti che a partire dall’8 Giugno 2020 hanno sottoscritto una nuova polizza Salute, nuovi servizi di assistenza gratuita che includono il consulto medico specialistico telefonico 24 ore su 24 e la possibilità di effettuare tali consulti anche in modalità video digitali;

lanciato un nuovo prodotto per liberi professionisti e piccole e medie imprese, Protezione Cyber Business, dedicato a tutelare i principali rischi informatici quali un attacco o una estorsione cyber, la violazione della sicurezza sulla privacy e dei dati aziendali, proteggendo da danni reputazionali e legali.

Inoltre Credemvita nel primo semestre ha lanciato due nuovi servizi di investimento assicurativi:

“Credemvita Simple Life” prodotto di tipo unit-linked gestito direttamente dalla stessa società con l'obiettivo di massimizzare il rendimento in funzione dell'orizzonte temporale e del profilo del cliente attraverso la combinazione di 3 diverse strategie di investimento;

“Credemvita Life Plan” prodotto di tipo rivalutabile che garantisce la conservazione del Capitale investito in caso di decesso o in caso di riscatto parziale o totale richiesto in una delle “Finestre di Riscatto garantito”.

“L’innovazione dei nostri servizi deve essere prima di tutto orientata a cogliere bisogni concreti dei nostri clienti”, ha dichiarato Francesco Germini, direttore generale Credemvita e Credemassicurazioni. “Per questo”, ha proseguito Germini, “abbiamo pensato in questo eccezionale momento di estendere i nostri servizi sul fronte salute e su quello della Cyber Security, con l’intento di aiutare famiglie, professionisti e imprese ad affrontare questo difficile momento con più sicurezza e serenità possibile”.