Raccogliere idee e soluzioni che possano contribuire alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo del business assicurativo in grado di adattarsi alle sfide di questo tempo. È l’obiettivo della nuova edizione di [email protected] Call4Ideas, il contest internazionale promosso da Bnp Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, in collaborazione con InsuranceUp.it. Fino al 30 settembre start-up, scale-up, giovani studenti e imprese innovative potranno presentare i loro progetti sul tema next normal declinato in diversi ambiti, tra cui health, digital life, welfare, home, mobility, security, savings, e sfidarsi alla ricerca di nuove opportunità e soluzioni ad alto potenziale innovativo per far fronte alle esigenze di una società diversa, sempre più orientata verso il digitale e la sostenibilità. I tre vincitori, selezionati durante l'evento finale che si terrà a fine novembre, saranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione dell'idea, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia.

''Il nostro è un paese ricco di idee e talento, che può e deve fare di più per incrementare la digitalizzazione, ma fino a oggi abbiamo sempre ragionato dando per scontato il dualismo tra vita fisica e vita virtuale, tra reale e digitale", ha dichiarato Andrea Veltri, Deputy Ceo Digital Transformation di Bnp Paribas Cardif. ''L'era del Covid-19 ci ha insegnato, invece, a utilizzare la tecnologia per quello che è: uno strumento al servizio delle persone, il cui unico obiettivo è semplificare la nostra vita in ogni ambito, che sia medico, economico, sociale, scolastico o altro. Questa edizione di [email protected] Call4Ideas, il cui tema ci affascina particolarmente, vuole premiare in questa fase di transizione gli innovatori in grado di anticipare il cambiamento verso nuove pratiche e stili di vita. Saranno loro i compagni di viaggio che tracceranno insieme a noi il sentiero della futura normalità'', ha concluso.