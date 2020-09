Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito, entra tra i primi nel mercato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) Alternativi con il prodotto KAIS Renaissance ELTIF, mettendo in campo la professionalità di gestori di grande esperienza nel mercato italiano. Continua così l’ampliamento dell’offerta dei prodotti di investimento di Kairos, dopo il lancio lo scorso autunno dei due fondi tematici, KIS Millennials e KIS ActivESG, nell’ottica di generare alpha nel lungo periodo.

Il comparto Renaissance ELTIF di Kairos Alternative Investment Sicav (KAIS) è il primo ELTIF - European Long Term Investment Fund - di Kairos, focalizzato sulle PMI europee, prevalentemente italiane e uno dei primi PIR Alternativi sul mercato. Il prodotto è già disponibile alla sottoscrizione sino al 31 marzo 2021.

Il nuovo strumento nasce per offrire ai risparmiatori italiani l’opportunità di investire in attività finanziarie di natura azionaria e obbligazionaria direttamente legate al tessuto imprenditoriale del nostro paese, contribuendo così al rilancio dell’economia reale e al contempo beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio.

La filosofia del progetto ruota intorno all’idea di costruire un ponte tra la finanza e l’impresa in grado di alimentare un vero e proprio circolo virtuoso, rafforzato e reso solido da un orizzonte temporale di medio-lungo termine che renda consistente il processo di generazione di valore.

Si tratta di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso che investe in PMI con interessanti prospettive di crescita, in particolare società italiane non quotate o quotate con una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di Euro. La porzione di portafoglio non quotata, nel limite massimo del 25%, sarà investita in operazioni riconducibili a obbligazioni convertibili o con warrant, Club Deal, Pre-IPO e private equity, compatibilmente con la durata del fondo prevista per 6 anni, prorogabile sino a 8.

La gestione del Fondo è affidata a Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity e Rocco Bove, Head of Fixed Income, che metteranno a fattor comune la loro più che ventennale esperienza: la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano e l’expertise maturata sulle diverse asset class si uniscono per selezionare le small e medium cap più promettenti. I gestori condivideranno tutte le fasi propedeutiche alla costruzione del portafoglio, basato sull’analisi fondamentale e un rigoroso processo di selezione bottom up.

Pur nel contesto di un prodotto nuovo e fortemente innovativo, dal punto di vista gestionale ci si muove in naturale continuità: Trabattoni vanta un lungo track record nel mondo degli investimenti in small e medium cap italiane, mentre Bove ha seguito sin dalla nascita, nei primi anni 2000, il mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento, ovvero la componente meno liquida del segmento dei corporate bond.

Fabrizio Rindi, Ceo del gruppo Kairos, ha dichiarato: “La fabbrica prodotto di Kairos continua ad arricchire la propria gamma, che punta a generare rendimenti consistenti nel lungo termine. Siamo orgogliosi, a maggior ragione proprio in questa fase storica, di poter offrire con tempestività una nuova soluzione che investirà nell’economia reale, supportando il tessuto imprenditoriale del nostro Paese: le piccole e medie imprese hanno, ora più che mai, bisogno di accedere a nuove risorse finanziarie. Kairos promuove KAIS Renaissance ELTIF forte di una profonda conoscenza del tessuto economico italiano, con un ampio osservatorio sulle PMI di diversi settori.

Questo nuovo prodotto rappresenta da un lato un veicolo di contribuzione alla ripresa dell’Italia e dall’altro un’opportunità per i nostri investitori di valorizzazione del loro patrimonio nel medio-lungo termine, con in più interessanti agevolazioni fiscali: siamo infatti riusciti ad adeguare in corso d’opera il Regolamento dell’ELTIF alle novità introdotte dal Decreto Rilancio per i PIR Alternativi”.