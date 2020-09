Ardian Infrastructure, Echave responsabile del financing

Ardian, una delle principali case d'investimento private al mondo con 100 miliardi di dollari in asset gestiti o in advisory, ha nominato Joseba Echave responsabile del financing di Ardian Infrastructure. In questo ruolo nuovo nato all’interno del team infra, Joseba dalla sede in Lussemburgo sarà responsabile delle soluzioni di finanziamento del debito per la piattaforma Ardian Infrastructure in Europa e nelle Americhe. La struttura si rinforza ulteriormente a supporto della gestione del portafoglio e alla luce degli investimenti futuri. Joseba prima di arrivare in Ardian, lavorava in Cintra (Gruppo Ferrovial), come Director del Project Finance. È stato responsabile del closing di molte operazioni infrastrutturali

in Europa e Nord America. Durante la sua carriera, Joseba ha maturato 15 anni di esperienza internazionale a Parigi, Londra, Madrid e Austin (Texas, USA). Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso la Universidad Politécnica de Madrid e un MBA presso la London Business School. Il team di Ardian Infrastructure, guidato da Mathias Burghardt (Head), è cresciuto in modo significativo dalla sua nascita nel 2005 con oltre 45 investimenti e 16 miliardi di dollari in gestione o consulenza investendo nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Ad oggi conta 50 professionisti a livello globale. In Italia, da sempre considerato mercato chiave, Ardian ha investito dal 2007, in qualità di partner strategico di lungo termine, circa 3 miliardi di euro in attività infrastrutturali.