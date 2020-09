Eurovita e Deutsche Bank Italia, accordo sui prodotti vita

Eurovita e Deutsche Bank annunciano di aver siglato un accordo di durata decennale di distribuzione di prodotti assicurativi vita. Il raggiungimento dell’accordo tra Eurovita e Deutsche Bank fa seguito a una lunga e articolata procedura di selezione, svolta su base competitiva. Il processo ha visto la partecipazione dei maggiori player del settore assicurativo in Italia, privilegiando requisiti quali l’affidabilità, l’ampiezza e l’innovatività dell’offerta delle Compagnie in gara. La partnership, che entrerà in vigore nel 2021, riguarderà la distribuzione di prodotti assicurativi di Eurovita attraverso le diverse reti distributive facenti capo al gruppo Deutsche Bank in Italia. Grazie all’ accordo con una realtà multicanale importante come Deutsche Bank, Eurovita rafforza ulteriormente la sua presenza nel bancassurance e nella consulenza finanziaria e conferma la propria posizione di leader in Italia nell’offerta indipendente.

Con questa collaborazione, Deutsche Bank potrà arricchire la propria offerta nel ramo vita grazie al portafoglio prodotti completo e modulare e a al modello di servizio innovativo e flessibile di Eurovita, che fornirà un contributo decisivo per lo sviluppo delle attività assicurative e i programmi di crescita della Banca nel risparmio gestito.

Erik Stattin, Group Ceo di Eurovita, ha dichiarato: “Attraverso la partnership con una realtà di altissimo livello come Deutsche Bank, Eurovita rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato assicurativo italiano. Questo accordo conferma la forza della nostra strategia di costruire relazioni commerciali che rappresentino un’occasione reciproca di crescita e di sviluppo sostenibile in un mercato sempre più sfidante. Insieme a Deutsche Bank progetteremo soluzioni di successo, per soddisfare le esigenze dei clienti in ambito di investimento, risparmio, previdenza e protezione.”

Mario Cincotto, head of international private bank di Deutsche Bank in Italia, ha aggiunto: “L’avvio di questa partnership rappresenta per Deutsche Bank SpA un’importante opportunità di sviluppo dell’offerta di soluzioni assicurative, una tipologia di investimento particolarmente adatta a soddisfare i bisogni di protezione della clientela e ad affrontare in maniera ottimale le fasi di volatilità dei mercati. Le intese raggiunte prevedono una particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di garantire ai clienti e alle reti distributive un’esperienza multicanale pienamente integrata e livelli di servizio di eccellenza.”