Copernico Sim, semestrale positiva nonostante il Covid

Il Consiglio di amministrazione di Copernico Sim S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. Il fatturato, nonostante l’avverso contesto di mercato e l’emergenza sanitaria in essere, registra una crescita di circa il 4,8% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, attestandosi a 3,3 milioni di Euro, mentre le commissioni passive, pari a 1,9 milioni di Euro, hanno subito una contrazione di circa il 2% sempre con riferimento al primo semestre del 2019. Il margine di intermediazione cresce, pertanto, di circa l’8,4% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, raggiungendo, al 30 giugno 2020, 1,5 milioni di Euro. Il patrimonio netto è pari a 4,67 milioni contro 4,3 milioni nel primo semestre 2019; la raccolta netta: Euro a 17,5 milioni contro 9,3 milioni. Il numero di consulenti è sceso di due unità, da 85 a 83, gli Asset under management di 3 milioni, da 561 a 558.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Saverio Scelzo, ha commentato così la situazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020: “Valuto con estremo favore i risultati raggiunti dalla Società in questo semestre a suo modo storico. Nonostante il Covid ed il relativo lockdown, che ha bloccato gran parte del Paese per circa due mesi, la nostra società ha operato senza soluzione di continuità, è cresciuta in quasi tutti gli indicatori ed ha proseguito negli investimenti sul suo futuro e sulla creazione di valore. In condizioni esogene positive, avremmo probabilmente potuto avere risultati anche migliori, ma possiamo affermare che abbiamo una Società solida, che cresce e che è sempre più consapevole delle proprie potenzialità.”