Gsam lancia Gs Global Esg Enhanced income bond portfolio

Goldman Sachs Asset Management (“Gsam”) annuncia il lancio del fondo GS Global ESG Enhanced Income Bond Portfolio. Il fondo è gestito dal team Global Fixed Income di Gsam, con oltre 700 miliardi di dollari di masse in gestione, e mira ad offrire agli investitori l’accesso all’ampia gamma di opportunità nel reddito fisso globale - obbligazioni corporate, credito cartolarizzato e debito dei mercati emergenti - per ottenere ritorni elevati e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo.

Le obbligazioni in portafoglio sono identificate attraverso una rigorosa ricerca fondamentale che integra l’analisi Esg. In primo luogo, il team Global fixed income effettua esclusioni di settori e società che non rispettano gli standard Esg stabiliti. Questo fa sì che dal fondo vengano esclusi settori come quello del tabacco e altri business model non in linea con le norme e i valori ampiamente accettati, comprese le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Successivamente il team conduce un’analisi approfondita dei flussi dei ricavi delle singole società per verificare la presenza di fattori sociali e ambientali negativi. Ad esempio, un’azienda attiva nel settore delle utility verrebbe esclusa qualora più di un quarto del fatturato derivasse dalla produzione di carbone termico, attività che contribuisce al maggior numero di emissioni di carbonio a livello globale. Infine, l’universo investibile viene ulteriormente selezionato attraverso l’utilizzo di score Esg proprietari, con l’eliminazione delle obbligazioni degli emittenti che hanno ottenuto il punteggio più basso.

«Il GS Global Esg Enhanced Income Bond Portfolio si impegna per escludere, in maniera consapevole, le società che, a nostro avviso, presentano un profilo ESG debole. Riteniamo che questo approccio possa contribuire alla performance di lungo termine», ha dichiarato Jonathon Orr, global fixed income portfolio manager di Gsam.

«La pandemia di Covid-19 ha amplificato l’attenzione degli investitori sui rischi ambientali, sociali e di governance. Il nostro impegno nei confronti dei temi Esg è un punto fermo. A nostro avviso il GS Global Esg Enhanced Income Bond Portfolio è in grado di soddisfare la necessità sempre più sentita nel comparto di raggiungere gli obiettivi di investimento con un’attenta considerazione dei fattori Esg», ha aggiunto Kathleen Hughes, Managing Director del business client di Gsam.

«Riteniamo che l’analisi dei fattori Esg sia fondamentale per identificare i rischi di business del XXI secolo e che l’integrazione di tali fattori sia quindi un nostro dovere fiduciario in qualità di gestore attivo. L’Esg è una responsabilità di tutti i professionisti del settore degli investimenti, non solo di quelli che utilizzano il termine Esg nel loro job title», ha dichiarato Ashish Shah, co-chief investment officer del Global fixed income.