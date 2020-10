Pictet Asset Management: primo ufficio negli Usa, a New York

Pictet Asset Management, la divisione di asset management del Gruppo Pictet e una delle principali società di asset management indipendenti in Europa, ha ufficialmente annunciato l’apertura della prima sede negli USA, a New York City. Il nuovo ufficio, Pictet Asset Management (USA) Corp, si trova al 712 di Fifth Avenue e sarà diretto da Elizabeth (Liz) Dillon. Liz sarà coadiuvata da Mike Acker, Head of Key Accounts, Nick Mavro, Head of US Institutional, e Jorge Corro, Head of US Offshore. Il team basato a New York sarà ampliato fino a 12 professionisti nei mesi a venire.

Liz Dillon torna a New York dopo aver trascorso 19 anni presso le sedi di Pictet Asset Management a Ginevra e Londra dove, di recente, ha ricoperto il ruolo di Head of Global Financial Institutions, e sarà nominata CEO di Pictet Asset Management (USA) Corp.

Liz Dillon ha commentato: “Siamo consapevoli che la situazione attuale è critica dato che i newyorkesi sono alle prese con costanti adeguamenti della vita professionale e personale, ma siamo anche pronti a portare il nostro team di grande esperienza nella capitale finanziaria mondiale. Continueremo ad ampliare l’attività del team Pictet tramite il supporto ai clienti acquisiti, la valutazione di nuove opportunità e la pianificazione della crescita futura di Pictet Asset Management negli Stati Uniti”.

Pictet Asset Management è un asset manager indipendente specializzata in gestioni per clientela retail e istituzionale tramite un’ampia gamma di prodotti azionari, a reddito fisso, alternativi e multi-asset.

Laurent Ramsey, Managing Partner del Gruppo Pictet e Co-CEO di Pictet Asset Management, ha concluso: “Il mercato USA, il principale al mondo in termini di risparmio, è sofisticato, competitivo e aperto. Un ufficio a New York consentirà a Pictet Asset Management di migliorare ulteriormente il servizio ai clienti, accrescere la visibilità nella regione e beneficiare della presenza negli USA dove si concentrano alcuni dei migliori talenti al mondo”.