BlueBay, Giarrizzo nuovo director sales - retail distribution

BlueBay asset management (“BlueBay”), asset manager attivo e specializzato nel fixed-income, annuncia la nomina di Michele Giarrizzo a director, sales - retail distribution, un nuovo ruolo creato in Italia, a ulteriore testimonianza dell’impegno della società per il mercato locale.

Basato a Milano, Giarrizzo riporterà a Tommaso De Giuseppe, head of sales per l’Italia, e sarà responsabile dello sviluppo di partnership distributive con le istituzioni finanziarie, tese a rafforzare la presenza di BlueBay con i clienti wholesale. Si occuperà di promuovere l’offerta di BlueBay focalizzata sia su debito sovrano che corporate e articolata in sei sottoclassi di attivi: Investment Grade, leveraged finance, Mercati Emergenti, credito multi-asset, credito strutturato e bond convertibili.

La sua nomina arriva a 10 mesi dall’apertura ufficiale della branch italiana di Milano, avvenuta a gennaio 2020.

Tommaso De Giuseppe ha commentato: “Siamo entusiasti che Michele si sia unito al nostro team. Il suo arrivo riflette la domanda crescente per le nostre soluzioni obbligazionarie gestite attivamente da parte degli investitori italiani dopo l’apertura della sede nel nostro Paese. Inoltre testimonia la capacità di BlueBay di attrarre professionisti di grande talento.

La clientela tradizionale di BlueBay consiste principalmente in investitori istituzionali. Man mano che continueremo espanderci e a incrementare i nostri sforzi nei confronti delle istituzioni finanziarie, la conoscenza ed esperienza di Michele su questo segmento di investitori nel mercato italiano sarà complementare alle capacità più ampie del team”.

Prima di arrivare in BlueBay, Giarrizzo ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità a Milano per vari asset manager. Più di recente è stato Senior Sales Manager per Robeco Institutional Asset Management. In precedenza, è stato Director of Business Development per Legg Mason Global Asset Management, dopo aver ricoperto la carica di Distribution Client Relationship Manager ad Axa Investment Managers. Giarrizzo si è laureato in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università Luigi Bocconi.