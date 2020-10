Allfunds lancia nuove soluzioni blockchain per il settore finanziario

Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale, sta sviluppando attraverso la sua nuova linea di business "Allfunds Blockchain" un nuovo modello di pagamenti per fornire processi di liquidazione più efficienti nel settore dei fondi d'investimento. Allfunds Blockchain inizierà l’implementazione di soluzioni nel settore finanziario, mentre lavorerà con Iberpay al proof of concept per l'iniziativa Smart Payments. Lo scorso luglio le principali banche spagnole hanno completato con successo il proof of concept settoriale, coordinato e gestito da Iberpay, che mira a collegare, in un ambiente controllato, il sistema di pagamento nazionale (SNCE) con la i-network, una rete interbancaria blockchain che potrebbe consentire una più efficiente programmazione dei trasferimenti immediati da smart contract, permettendo così l'esecuzione automatica dei pagamenti. Iberpay e Allfunds stanno lavorando insieme a una seconda iniziativa che permetterebbe di testare la connessione della i-network con altre reti blockchain settoriali, in questo caso con la rete blockchain di Allfunds e la sua soluzione Business Smart Contracts per il mondo finanziario. In questo modo si potrebbe attivare un collegamento tecnico tra le due reti blockchain, che permetterebbe di effettuare automaticamente trasferimenti immediati dalla rete Allfunds.

Alberto Hernandez, Cto nonché project leader di Allfunds Blockchain, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "considerando il livello di maturità che le business solution stanno acquisendo intorno alla tecnologia blockchain, è fondamentale la collaborazione tra le diverse soluzioni, per generare opportunità che ci avvicinino allo scenario di interoperabilità delle reti blockchain utilizzate per scopi differenti”.

La tecnologia dell’Allfunds Blockchain permette la creazione tra le istituzioni finanziarie di un ambiente che unisce al suo interno sicurezza, privacy e gestione dei dati fornendo nuove capacità di programmazione e automazione dei processi attraverso smart contract. Questa programmazione intelligente genererà vantaggi nell'immediatezza dei processi di liquidazione tra le entità, nella tracciabilità e nel controllo tra processi operativi e di pagamento e nel risparmio dei costi.

Rubén Nieto, amministratore delegato di Allfunds Blockchain, ha ribadito l'importanza di questa tecnologia per il futuro del settore: "nei prossimi anni assisteremo all’adozione di soluzioni create attraverso la tecnologia blockchain, e sarà il chiaro segnale che questa tecnologia è qui per rimanere. Riteniamo molto positiva la collaborazione con Iberpay, la visione strategica del settore finanziario di questa azienda e l'importanza che dall'innovazione ci permettono di creare nuove soluzioni per i nostri clienti”.

Inoltre, Allfunds prosegue con la sottoscrizione di accordi strategici con alcuni dei principali gestori di fondi, distributori e player di mercato in favore della nuova società Allfunds Blockchain.