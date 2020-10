Morgan Stanley, utili netti su del 25% nel terzo trimestre

Risultati molto positivi per Morgan Stanley nel terzo trimestre dell’anno, sia sul fronte dei ricavi netti che dell'utile netto, oltre che dell'EPS, al di sopra del consensus. I ricavi netti sono cresciuti del 16% a oltre 10 miliardi di dollari, gli utili netti sono saliti a 2,7, rispetto allo stesso periodo del 2019. L’utile per azione sale a 1,66 dollari. Positivi i numeri registrati dalle divisioni Investment Banking e Investment Management. Quest’ultima ha fatto registrare oltre un miliardo di dollari di ricavi netti, in aumento del 38%, con 715 miliardi di Aum in crescita del 41%.

James P. Gorman, presidente e Ceo di Morgan Stanley, ha dichiarato: “Abbiamo conseguito dei risultati trimestrali solidi, in quanto i mercati sono rimasti attivi durante i mesi estivi e il nostro modello di business equilibrato ha continuato a fornire rendimenti elevati e costanti. Il completamento dell'acquisizione di E*TRADE, il successivo upgrade del rating da parte di Moody's e l'acquisizione recentemente annunciata di Eaton Vance rafforzano in maniera significativa la nostra società e ci posizionano bene per una crescita futura”.

In un articolo pubblicato sul Financial Times l'11 ottobre, Gorman ha dichiarato che “Etrade ci garantisce la crescita del business nello spazio digitale, cosa che risulta molto complementare a tutto ciò che già facciamo". Secondo il presidente e CEO, il deal accelererà il processo di digitalizzazione interno al wealth business di Morgan Stanley.

L’acquisizione di Eaton Vance, invece, ha garantito a Msim masse superiori a 1 trilione di dollari, aggiungendo nuove aree di prodotto e di offerta e garantendo un network di distribuzione attraverso gli Usa ancora più ampio.