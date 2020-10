Programma Sure, l’Ue lancia il primo bond in due tranche

L'Ue ha lanciato il primo bond nell’ambito del programma Sure, in due tranche a 10 e 20 anni. Questo il commento di Peter Allen Goves, fixed income research analyst di Mfs Investment management: “Si tratta di una prima emissione UE i cui effetti saranno potenziati il prossimo anno dal Recovery Fund. È difficile non cogliere quanto questa emissione, che vanta obbligazioni con rating Moody’s AAA, sia attrattiva per il mercato. Considerando il totale delle richieste pari a circa 150 miliardi di euro per entrambe le tranche (secondo quanto riportato da Bloomberg), si tratta di una domanda eccezionale. Le valutazioni relative sono state interessanti, soprattutto per gli OAT francesi, se si considera il differenziale di rating. L'offerta eccedente fornisce un terreno fertile per coloro che sono alla ricerca di un’emissione di alta qualità, europea, a un differenziale interessante. Nel complesso, questo debutto migliora il quadro del reddito fisso europeo e ci aspettiamo che l'UE crei liquidità lungo la sua curva. Il primo accordo ha creato un clima di forte fiducia. Quanto questa emissione sia significativa appare evidente se si osserva la domanda di bond “Sure” e le sue dimensioni, domanda di cui si avrà bisogno per l’ondata che si creerà con l’ulteriore emissione UE, che arriverà nel 2021. Questo è un mercato positivo per il reddito fisso europeo e dà un buon segno per le emissioni a venire».