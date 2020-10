Gam Holding Ag, Aum in crescita nel terzo trimestre

Gam Holding Ag archivia una trimestrale con Aum in crescita a 120,4 miliardi di franchi svizzeri, in rialzo dai 119,4 miliardi di quello precedente. Il private labelling, che comprende servizi di supporto a gestori di terzi, sale a 86,5 miliardi da 83,9, l’investment management invece scende a 33,9 da 35,5. Performance degli investimenti nel lungo termine in ripresa con il 69% degli AuM nei fondi che sovraperforma rispetto ai relativi benchmark a cinque anni. Forte performance da inizio anno degli investimenti nell’azionario europeo, in disruptive growth e tecnologia, nell’azionario giapponese, dell’azionario svizzero e delle strategie sui tassi dei mercati emergenti. La nuova leadership delle vendite wholesale e istitutional sottolinea l’impegno alla crescita focalizzata sui clienti.

Peter Sanderson, chief executive officer del gruppo, ha dichiarato: “La performance degli investimenti delle nostre strategie continua a offrire risultati ai nostri clienti e osserviamo livelli elevati di interazione positiva con i clienti con una significativa focalizzazione sulle opportunità di crescita. La nostra strategia prosegue come da programma e abbiamo istituito una forte leadership in tutta la società per cogliere le opportunità di crescita di Gam. Confermo di essere orgoglioso di come il nostro personale sta affrontando la situazione Covid-19, dimostrando elevati livelli di collaborazione e innovazione.”