Lenardon nuovo head of sales Italy di Plenisfer

Plenisfer Investment Sgr, unica boutique di investimento italiana, e tra le poche al mondo, dedicata a fondi a obiettivo svincolati dal benchmark, annuncia la nomina di Matteo Lenardon a head of sales Italy.

Lenardon, 41 anni, opera presso la sede di Milano apportando al team di Plenisfer oltre 15 anni di esperienza in ambito sales e client relationship management.

Prima di unirsi al team di Plenisfer, Lenardon ha, infatti, ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Legg Mason dove, da ultimo, è stato deputy country head Italy. Precedentemente, è stato head of client services for Italy in AllFunds Bank dove si è occupato di diversi progetti tra cui l’avvio e lo sviluppo della piattaforma retail italiana.

“Diamo il benvenuto a Matteo che si unisce al team di Plenisfer per coordinarne lo sviluppo commerciale con focus iniziale sull’Italia. - ha commentato Giordano Lombardo, Ceo di Plenisfer –. Ci rivolgiamo a clienti sia istituzionali che retail e lavoreremo con Matteo per definire i primi accordi di distribuzione. Insieme valorizzeremo il posizionamento distintivo di Plenisfer quale boutique multi-asset e multi-strategy presso gli investitori che ricercano una soluzione svincolata dai benchmark e quell’approccio di investimento che noi definiamo new active”.