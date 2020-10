Ambrosetti Am Sim, è on line il nuovo sito aziendale

Ambrosetti asset management Sim (Aam Sim), primaria società leader nella ricerca indipendente sistematica, guidata da Riccardo Ambrosetti, annuncia la messa online del nuovo sito aziendale - www.ambrosettiam.com – che è stato ideato in linea con la rinnovata brand identity della società.

Lo stile grafico e strutturale del sito è stato infatti ridisegnato per facilitare la navigazione e rendere omogenea la comunicazione del brand, rafforzandone il posizionamento quale realtà unica e indipendente nel settore di riferimento. Allo stesso tempo la nuova veste grafica è stata ripensata per offrire una presentazione più efficace e immediata dei servizi offerti dalla società e dei suoi punti di forza, valorizzando l’expertise di Ambrosetti AM nella ricerca sistematica indipendente. Infatti il nuovo sito racconta al meglio l’approccio Unbiased Investment Ideas, da sempre alla base delle soluzioni di Ambrosetti AM SIM, grazie alle nuove sezioni dedicate all’utilizzo della metrica proprietaria Evidence Based Performance Analysis (EBPA).

Oltre al racconto della storia di Ambrosetti AM e del management - dalle prime idee negli anni ’90 alla nascita della società nel 2003, lo sviluppo delle prime strategie di investimento, fino al progressivo affermarsi di AAM presso l’industria dell’Asset Management - viene dato spazio anche alla bibliografia di riferimento alla base della metodologia utilizzata dalla società per lo sviluppo delle proprie strategie di investimento: elementi che permettono anche di capire il percorso professionale che ha portato alla definizione di protocolli di misurazione del rischio e del rendimento originali, robusti e concludenti come quelli ideati da Ambrosetti AM.

Completa il sito anche la nuova area News & Pubblicazioni, costantemente aggiornata con approfondimenti, studi, commenti di mercato resi disponibili periodicamente dal Team di Ricerca di AAM SIM. Uno spazio di contenuti che viene arricchito e condiviso anche sui canali social e sui profili LinkedIn aziendali e del management, in un costante dialogo aperto con le piattaforme esterne e i follower, che permette alla società di rafforzare la propria brand reputation.