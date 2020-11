Banca Popolare del Frusinate, più bancassicurazione con Grifo Holding

Banca Popolare del Frusinate, il principale istituto di credito locale di Frosinone, e Asfalia Prime Broker, broker assicurativo indipendente di Grifo Holding, primo hub di servizi del settore assicurativo e finanziario italiano, hanno siglato una partnership per rafforzare il settore della Bancassicurazione.

Nello specifico Asfalia Prime Broker, specializzato in soluzioni assicurative del ramo vita e danni per la clientela privata e corporate, consentirà ai clienti della banca di accedere a un’ampia offerta di soluzioni assicurative, dalla tutela della propria vita, all’abitazione, alla salute e le migliori forme di investimento e di private insurance.

Attraverso l’innovativa piattaforma informatica di bancassicurazione multi compagnia e multi prodotto sviluppata da GrifoTech, società dedicata all’insurtech della Grifo Holding, Banca Popolare del Frusinate potrà proporre alla propria clientela, in modo semplice e senza rischi operativi, soluzioni innovative in merito alle aree investimento e protezione.

“L’ampliamento del progetto di Bancassurance da parte della nostra Banca è uno dei cardini del piano industriale - dichiara Rinaldo Scaccia, amministratore delegato di Banca Popolare del Frusinate -. Abbiamo sottoscritto la partnership con il gruppo Grifo Holding perché oltre a permetterci di ampliare gli accordi di distribuzione, possiede quel know-how in soluzioni assicurative informatizzate, fondamentale sia in termini di efficienza operativa, che consulenziale”.

“Sono molto contento di questa nuova partnership che testimonia ancora una volta come il connubio tra la tecnologia e un servizio di brokeraggio on demand, alla base del nostro modello di consulenza, possa portare ai partner istituzionali degli strumenti all’avanguardia per proporre ai propri clienti soluzioni particolarmente efficienti ed efficaci” - dichiara Bernardo Franchi, amministratore unico di Grifo Holding.