Natixis: utile netto a 39 mln, dividendo dal 2021, uscita da H2O

Natixis, multinazionale francese di servizi finanziari internazionale specializzata in Asset&Wealth management, Corporate &Investment Banking, Assicurazione e Pagamenti, ha reso noti i risultati del terzo trimestre. L’utile netto si è attestato a 39 milioni, il risultato corrente a 1,76 miliardi di euro.

In concomitanza con la pubblicazione dei risultati trimestrali, il consiglio di amministrazione ha deliberato importanti cambiamenti strategici che riguardano il settore dell’asset management. Sono attualmente in corso le negoziazioni per uscire entro il 2021 dalla partnership con H20 Asset Management (non più considerata un asset strategico per il Gruppo). Natixis e La Banque Postale hanno completato l’integrazione delle rispettive aree di business relative al Fixed Income e ai prodotti assicurativi in Ostrum Asset Management, creando così un nuovo leader nel settore dell’asset management in Europa con AUM e asset in amministrazione complessivamente pari a 1,100 miliardi di euro. Ostrum Asset Management è detenuta per il 55% da Natixis Investment Management e per il 45% da La Banque Postale Asset Management. Il Piano Strategico 2024 verrà presentato a inizio giugno 2021. Natixis ridurrà il costo del rischio e accelererà la transizione green del portafoglio energetico della banca, in particolare uscendo dai settori dello Shale Oil &Gas entro il 2022.

Nicolas Namias, amministratore delegato di Natixis ha affermato:

"Natixis ha preso una serie di decisioni strategiche e operative per preparare il proprio futuro. Il nostro obiettivo è riportare Natixis su un percorso di creazione di valore sostenibile. La crescita nella nostra divisione Asset Management sarà sostenuta dalla fusione operativa tra La Banque Postale AM ​​e Ostrum AM, che ha aumentato il nostro patrimonio gestito fino a quasi 1100 miliardi di euro, e dalla decisione di far evolvere il nostro rapporto con H2O AM. Nel frattempo, i risultati della nostra attività di Corporate & Investment Banking diventeranno più stabili grazie all'adeguamento del nostro posizionamento nei derivati ​​azionari e alla riduzione della nostra esposizione al settore Oil & Gas. Queste decisioni segnano un passo importante nello sviluppo e nella crescita di Natixis e aprono la strada alla preparazione del nostro piano strategico 2024, che sarà pubblicato all'inizio di giugno 2021. L'ultimo trimestre ha segnato anche un ritorno agli utili positivi per Natixis con Insurance and Payments che hanno registrato una solida crescita, Asset & Wealth Management che ha tenuto bene, in particolare in termini di asset under management, e i ricavi del Corporate & Investment Banking si sono stabilizzati. In un contesto economico e sanitario così straordinario, vorrei rendere omaggio all'impegno e alla dedizione dei team di Natixis nel servire i nostri clienti e nel supportare il finanziamento dell'economia, nonché riaffermare la fiducia che ho nella capacità di Natixis di perseguire le proprie ambizioni."