Invesco presenta il suo sistema di rating Esg

Invesco lancio Invesco ESGintel, uno strumento proprietario di valutazione e analisi Esg, che si focalizza particolarmente sulla creazione di valore sostenibile e sulla gestione del rischio.

Il team Esg dell'azienda ha collaborato con il team Sip Technology, per creare questo strumento di rating Esg proprietario. Invesco ESGintel fornisce un’analisi completa di dati e relativi trend al fine di monitorare i cambiamenti ambientali, sociali e di governance (Esg) di 8.000 aziende.

Questo tool rappresenta un pilastro fondamentale verso l'integrazione Esg sistematica in tutte le strategie di investimento di Invesco. Invesco ESGintel sarà inizialmente utilizzato per i prodotti con esposizione societaria domiciliati in Lussemburgo, Irlanda e Regno Unito, nonché per ulteriori strategie di altri Paesi.

La piattaforma coprirà un universo più ampio rispetto alla maggior parte degli strumenti non proprietari disponibili, grazie alle molteplici fonti di dati e alla capacità di Invesco di includere modelli anche per quelle aziende di cui attualmente non esistono dati pubblici o scoring.

"Invesco ha adottato una visione olistica sull’intera catena del valore di un'azienda, e su come quest’ultima sia influenzata dalle varie metriche Esg", commenta di Cathrine De Coninck-Lopez, global head of Esg di Invesco. "Osservando ciò che sta impattando il modello di business di un'azienda da una prospettiva ESG, i nostri team di investimento sono in grado di applicare questa conoscenza ai loro processi decisionali. Questo strumento rappresenta un supporto fondamentale per avere un punto di vista trasparente e proprietario su tutte le nostre partecipazioni, poiché abbiamo considerato prima le esigenze dei nostri clienti".

Invesco ritiene che sia importante monitorare l’intero percorso compiuto da un’azienda verso lo sviluppo e il miglioramento del suo modello di business in ottica Esg. Invesco ESGintel fornirà valutazioni e punteggi sia a livello di azienda sia a livello di singolo indicatore, in completa trasparenza. Ciò faciliterà l'attenzione sulle questioni a più alto rischio, specifiche dell'azienda.

De Coninck-Lopez continua: “Grazie alla nostra esperienza in ambito Esg e ai dati disponibili, saremo in grado di evolvere continuamente la nostra metodologia. Man mano che lo strumento verrà utilizzato, incorporeremo funzionalità aggiuntive, ampliando l'universo di società attualmente presenti, con una trasparenza ancora maggiore, in base alle esigenze e agli interessi dei nostri investitori".

ESGintel adotta un approccio dinamico che combina diverse fonti di dati e nuovi input. Ciò include i dati di Bloomberg Esg, Sustainalytics Controversies e include ad oggi quelli relativi a Transition Pathway Initiative management scores (TPI), ISS Carbon Data, Science-Based Targets (SBT) e a un punteggio relativo alle emissioni di carbonio da CDP (frase troppo lunga). Invesco sta lavorando per aggiungere nuove fonti da cui estrarre dati e espandere in modo significativo il numero di aziende valutate entro la fine dell'anno.

“ESGintel ci offre una visione proprietaria dei rischi Esg e delle opportunità legate alle società in cui investiamo. Lo strumento fornisce un'elevata copertura, combinando informazioni relative alle performance Esg di un’azienda, con i nostri insight e le nostre attività supporto allo sviluppo di un approccio Esg", aggiunge Giuliano D’Acunti (in foto), country head per l’Italia di Invesco. L’unione delle nostre capacità di analisi interne e di fonti esterne, permette un livello di approfondimento particolarmente elevato, rispetto alla semplice visione fornita da un provider esterno”.