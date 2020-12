UnipolSai regala ai suoi 10 mln di clienti una copertura sanitaria Covid-19 di Unisalute

UnipolSai regala una copertura sanitaria UniSalute per far fronte alle possibili conseguenze del Covid-19 ai suoi 10 milioni di clienti. #UniSalutePerTe è il nome dell’iniziativa che conferma e concretizza la volontà di UnipolSai e del gruppo Unipol di essere sempre al fianco dei propri clienti. #UniSalutePerTe, attivabile tramite l’APP UnipolSai, offre gratuitamente una specifica copertura sanitaria per il Covid-19 che prevede:

Teleconsulto medico attivo H24 e videoconsulto medico specialistico;

100 euro al giorno di indennità da ricovero fino a 14 giorni;

2.000 euro di indennità post ricovero in terapia intensiva.

Un intervento dedicato a milioni di persone che si aggiunge ad altre significative iniziative messe in campo nel 2020 da UnipolSai e Gruppo Unipol a sostegno di tutti i propri stakeholder, come la campagna #UnMesePerTe che prevede la restituzione ai clienti di un importo pari al costo di un mese di R.C. Auto in essere. Un modo concreto per esprimere l’attenzione e la volontà di prendersi cura di chi si affida a UnipolSai.

Per l’occasione, è stata realizzata una nuova campagna advertising multimedia veicolata in modo ampio attraverso tv, radio, stampa e web, a partire dal 28 novembre e per oltre un mese.

La campagna advertising, realizzata dall’agenzia Bam e narrata da Alessandro Gassmann, vede un’importante pianificazione TV di spot da 30 secondi su tutti i principali network nazionali, oltre alla presenza sui canali digital, radio e stampa, con una creatività integrata sui diversi mezzi.