Asset management sempre più rosa: Giugni è la nuova country head Italy di Dws

Dws ha nominato Alexia Giugni nel ruolo di country head della propria sede italiana, a far data dallo scorso 10 dicembre 2020. In questo ruolo, avrà il compito di coordinare il team di Dws in Italia, dove il gruppo conta circa 30 professionisti del settore finanziario.

Alexia è approdata in Dws nel luglio del 2018 con il ruolo di head of Institutional clients southern Europe e l’obiettivo di rafforzare l’attenzione e i prodotti di Dws dedicati alla clientela assicurativa e istituzionale.

Il nuovo country head vanta infatti un’esperienza di oltre 25 anni nell’investment banking maturata in primarie società internazionali. Negli ultimi 18 anni ha sviluppato specifiche competenze nel settore dell’asset management, in particolare nell’ambito dei prodotti d’investimento per clienti istituzionali nel comparto assicurativo.

Alexia è inoltre presidente delle alumnae di In the boardroom, il programma di formazione ideato da Valore D per favorire la partecipazione femminile agli organi societari.

"Sono onorata di assumere la carica di country head di Dws, un ruolo di grande responsabilità, considerando la volontà di espandere ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano", ha commentato Alexia Giugni. "Il ruolo dell’asset manager sta diventando ancora più cruciale in un contesto di tassi di interesse molto bassi, a cui si affianca la significativa transizione verso investimenti e processi di investimento che riflettano la sostenibilità".

Nel suo nuovo ruolo, Alexia Giugni succede a Mauro Castiglioni, che ha guidato l'ufficio italiano di Dws per oltre 13 anni, il quale ha aggiunto: "Sono molto lieto di passare il testimone ad Alexia, con la quale tutto il nostro team in Italia ha lavorato a stretto contatto da quando è entrata in Dws più di due anni fa".