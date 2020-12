Corcos, lettera di auguri ai clienti: le notizie sui vaccini ci rendono ottimisti

Tommaso Corcos, amministratore delegato Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha scritto una lettera destinata ai clienti. Eccone il testo:

Gentile Cliente,

la pandemia ha significativamente cambiato la nostra vita e le nostre abitudini. Azioni che prima davamo per scontate ci sono improvvisamente apparse difficili, a volte impossibili.



Anche noi come azienda abbiamo dovuto affrontare molti cambiamenti e fare molti sforzi per dare continuità ai nostri servizi e poter garantire ciò che prima rappresentava la consuetudine.



Spero tuttavia che siamo riusciti a trasmetterLe, durante questi mesi, il nostro continuo impegno nel cercare di esserle comunque sempre vicini e presenti, per supportarLa in questo momento di grande incertezza. Abbiamo rafforzato gli strumenti per i contatti a distanza per consentire ai nostri Private Banker di continuare ad essere un riferimento costante, per poter stare al fianco dei nostri Clienti anche se distanti.



Come Gruppo Intesa Sanpaolo e come Azienda, abbiamo dato e continueremo a dare il nostro importante contributo per aiutare il Paese ad uscire velocemente dalla crisi. Molte sono state le iniziative che abbiamo dedicato alla solidarietà e al sostegno della nostra economia. Ci siamo impegnati a svolgere la nostra parte, consci della nostra responsabilità nei confronti della società e profondamente grati per la fiducia che tutti voi avete riposto in noi.



Nella mia comunicazione del marzo scorso, avevo avuto modo di condividere con Lei il forte impatto determinato dalla crisi sanitaria sui mercati finanziari e le risposte date dalle Banche Centrali e dai Governi per il sostegno dell’economia globale, sulle quali avevamo riposto il nostro ottimismo di una stabilizzazione e successivo recupero dei mercati. Avevo anche sottolineato quanto fosse importante in questi momenti il valore della consulenza dei nostri Private Banker per prendere le giuste decisioni di investimento.



Cosa ci aspettiamo per il 2021?



Sicuramente il COVID-19 continuerà a tenere il mondo nella sua morsa per il prossimo futuro, d’altra parte però le incoraggianti notizie sulla disponibilità di vaccini altamente efficaci ci rendono ottimisti, e ci fanno intravedere le prime luci oltre questo periodo oscuro.



Le persone di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking hanno imparato molto da questa crisi e continueranno a lavorare con determinazione per costruire nuove modalità di operare, sempre più sostenibili e innovative, sempre più incentrate sulle esigenze dei clienti.

Essere con i nostri Private Banker accanto al Cliente, supportarlo nelle scelte, accompagnarlo nella pianificazione del proprio domani per poterlo guardare insieme con serenità, è nel nostro DNA. Questa è la forza del nostro modello di servizio.

Ecco perché ho fiducia nel futuro che ci aspetta.



Spero che questo sia per Lei un Natale sereno, conti sulla nostra vicinanza per un 2021 tutto in ripresa!