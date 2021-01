I fondi di Jupiter sbarcano sulla piattaforma di FinecoBank, in Italia e Regno Unito

Jupiter asset management, società di gestione del risparmio fondata a Londra nel 1985 e quotata sul London Stock Exchange, ha siglato un accordo di distribuzione con FinecoBank, una delle più importanti banche fintech in Europa, che permetterà ai clienti Fineco in Italia e in Regno Unito di accedere alla gamma di strategie di investimento del gestore britannico. L’accordo rappresenta per Jupiter un ulteriore elemento di crescita nel mercato italiano, in particolare nel ramo retail, presidiato dal 2016 con una filiale italiana forte di sei professionisti, a conclusione di un 2020 in cui si è completata con successo l’acquisizione di Merian Global Investors. La piattaforma di fondi di FinecoBank si arricchisce così delle strategie ad elevata convinzione e a gestione fortemente attiva di Jupiter. Ciò non solo in Italia ma anche nel Regno Unito, dove FinecoBank è sbarcata quest’anno con il suo modello One-Stop-Solution, che integra in un unico conto bancario multi-valuta credito, trading e investimenti.

Andrea Boggio, head of continental Europe e head of Italy di Jupiter, ha dichiarato: “Continuiamo a crescere nel mercato retail italiano e siamo orgogliosi di farlo siglando un accordo di distribuzione con FinecoBank, con la quale condividiamo il forte impegno all’innovazione e alla cura estrema della relazione con il cliente. L’accordo non si limita all’Italia, ma si estende al mercato britannico, testimonianza di una collaborazione strategica nata lo scorso anno con Fineco asset management e che oggi si rafforza ulteriormente, permettendo ai clienti Fineco di accedere alle nostre strategie a gestione fortemente attiva”.