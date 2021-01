Gam apre a Copenaghen rafforzando la sua presenza nei Paesi Nordici

Gam ha aperto un ufficio a Copenaghen per rafforzare la sua presenza nei Paesi nordici. La costituzione della filiale di Gam (Luxembourg) S.A. – Danimarca a Copenaghen sottolinea l’importanza del mercato dei Paesi nordici, dove Gam vanta una clientela consolidata.

Gianluca Cerami, responsabile della filiale di Copenaghen e Client Director Northern Europe, metterà la sua approfondita esperienza al servizio del mercato dei Paesi nordici per guidare la crescita nella regione. Con una sede a Copenaghen, Gam fornirà ai clienti istituzionali e agli intermediari tutte le capacità di gestione degli investimenti di Gam.

Peter Sanderson, Ceo di Gam, ha dichiarato: «L’apertura della sede di Copenaghen è un passo strategico per rafforzare la nostra distribuzione nei Paesi nordici. Sottolinea il nostro impegno nei confronti dei clienti locali e la nostra ambizione di crescere. Riteniamo che le nostre strategie d’investimento differenziate e gestite attivamente così come il nostro impegno a favore di investimenti sostenibili siano una potente combinazione per aiutare i nostri clienti a soddisfare le loro esigenze d’investimento. Saremo lieti di discutere la nostra nuova gamma di strategie d’investimento sostenibile Gam nella regione.»

Gianluca Cerami, client director northern Europe di Gam, ha dichiarato: «I Paesi nordici sono mercati altamente sviluppati con una richiesta di soluzioni di investimento sofisticate. Il nostro ufficio di Copenaghen ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza e di personalizzare la nostra offerta in funzione delle esigenze degli investitori istituzionali e intermediari locali.»