Nasce Fideuram Asset Management Sgr

Il 1° gennaio 2021 Intesa Sanpaolo Private Banking ha trasferito a Fideuram Investimenti Sgr il ramo d’azienda dedicato all’erogazione del servizio di gestioni patrimoniali, consolidando in questo modo la propria leadership nel mercato italiano come gestore di patrimoni. L’operazione ha portato la società a diventare, con più di 40 miliardi di euro di masse in gestione, uno dei principali attori a livello europeo.

Allo scopo di rimarcare la nuova centralità assunta dall’Sgr per l’intera divisione private banking del gruppo Intesa Sanpaolo, sempre a partire dal 1° gennaio 2021 Fideuram Investimenti Sgr ha modificato la propria denominazione in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management – Sgr, in forma abbreviata Fideuram Asset Management Sgr.

Il nuovo sito della società è raggiungibile all’indirizzo: www.fideuramispbsgr.it.