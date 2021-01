Comgest dimostra resilienza in un anno di crisi senza precedenti

Nonostante un contesto di mercato altamente volatile durante il 2020, l'approccio quality-growth di Comgest ha portato a performance più difensive, grazie al focus sulle società con bilanci solidi e utili resilienti. Le strategie di Comgest hanno tenuto il passo con un rally di mercato senza precedenti, che non ha visto una ripresa ciclica standard caratterizzata dalla "mean reversion", ovvero il ritorno alle usuali valutazioni relative. A seguito della pandemia, alcuni settori come l’automotive o il settore bancario continuano ad affrontare sfide strutturali; si tratta tuttavia di due settori rispetto ai quali, per natura del suo stile di investimento, Comgest è poco esposta. Al contrario, alcune tendenze sono fiorenti, come le attività relative a Internet, la tecnologia fintech e quella "cloud", anche con la riapertura episodica delle economie. L'approccio quality growth di lungo termine ha consentito a Comgest di cogliere queste tendenze di crescita attraverso un approccio bottom-up.

Nell'ultimo anno, i fondi Comgest Growth Japan e Comgest Growth Asia hanno mostrato la migliore performance assoluta e relativa della gamma di prodotti Comgest, con rendimenti del 32% e 28% (euro; in termini assoluti) e del 31% e 19% rispetto ai rispettivi indici di riferimento. Il fondo Global Flex di Comgest è stato il più efficace nel ridurre il calo del mercato del 2020 dal 33,4% al 15,4%.

L'aumento del patrimonio gestito da Comgest nel 2020, nonostante i mercati difficili, è dovuto a una combinazione di ottime performance in termini assoluti nei portafogli e flussi in entrata su diversi prodotti. Comgest mira a generare costantemente solide performance a lungo termine e ad accrescere le nostre attività in modo prudente, mantenendo una capacità adeguata nelle nostre varie strategie.

Delle oltre 15 strategie azionarie di Comgest, sette ora hanno un patrimonio gestito superiore a un miliardo di euro (GEM, Global, Pan-Europe, Europe Opportunities, Europe Smaller Companies, Japan, Asia ex-Japan). La nostra strategia per il Giappone, che attualmente rappresenta oltre il 15% delle attività del gruppo, ha sviluppato un solido track record da quando abbiamo istituito un team di ricerca dedicato e un ufficio a Tokyo nel 2008. Il continuo successo delle nostre strategie azionarie paneuropee e globali, e la nuova gamma di prodotti Plus, si sono aggiunti agli afflussi totali del 2020 che superano il miliardo di euro.

Al fine di migliorare le nostre capacità di assistenza locale, Comgest ha inaugurato due nuove filiali europee, in Belgio e in Italia.

Nell’ultimo anno, Comgest ha raddoppiato le dimensioni del suo team Esg specializzato, con l'assunzione di due analisti Esg all'interno del team di investimento e un responsabile Esg. Comgest ha condotto attività di engagement con circa 60 aziende nell'ultimo anno e ha partecipato a diverse attività di collaborazione significative, tra cui il primo impegno a livello nazionale guidato da investitori con il Brasile sulla deforestazione. Come parte di un altro gruppo guidato da investitori, si è ulteriormente confrontata con un paio di società "Big Tech", Facebook e Google, su questioni relative ai diritti umani legate alla privacy e alla protezione dei dati.

Per il secondo anno consecutivo, Comgest ha ricevuto il migliore dei rating "A +" dai Principles for Responsible Investment (UN PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite in base a tre criteri: "Strategy & Governance", "Listed Equity - Incorporation" e "Listed Equity – Active Ownership”. Il team Esg ha pubblicato il rapporto sull'impatto climatico Esg per le strategie di Comgest dedicate ai mercati emergenti globali (GEM), paneuropee e globali, che descrivono in dettaglio i dati di impatto ambientale e di carbonio di ogni portafoglio.