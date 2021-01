Pictet Asset Management celebra 20 anni in Italia con il digital show Finalmente 2021

Dopo il successo di ''Venti di sostenibilità'' organizzato, a dicembre dello scorso anno, da Pictet Asset Management (Pictet AM) per celebrare i primi 20 anni in Italia, arriva: ''Finalmente 2021'', il secondo digital show, disponibile in diretta streaming. Il nuovo format, veloce, dinamico e interattivo, prende ispirazione dall'entertainment televisivo e fornirà agli spettatori una chiave di lettura originale su quanto ci attende in questo nuovo anno. Dopo un anno difficile, il cui impatto su economia e mercati finanziari è destinato a perdurare a lungo, per affrontare al meglio il 2021 verrà posto l'accento sull'analisi del contesto e sulle idee di investimento. Pur permanendo uno stato di incertezza, la parola chiave è speranza, per poter scrivere una nuova pagina della storia e orientarsi al meglio negli scenari futuri, in continua evoluzione.

Paolo Paschetta, Country Head per l'Italia di Pictet Asset Management, ha commentato: ''Mai come in questo momento è importante rispondere prontamente alle nuove sfide del futuro. La pandemia globale, con i suoi profondi stravolgimenti, ha prodotto una formidabile accelerazione delle tendenze sociali ed economiche già in atto e in Pictet AM crediamo fortemente nel ruolo di primo piano degli investitori in una transizione verso un mondo realmente sostenibile. Questo evento digitale rimarca ancora una volta l'impegno di Pictet AM nell'accompagnare chi investe in questo delicato passaggio, soprattutto considerando che la pandemia ci accompagnerà anche in questo nuovo anno''.