Proteggersi dai cigni neri: asset Usa e azioni sotto al 20%

Siamo di fronte ad una nuova rivoluzione industriale? C’è chi dice di sì, con il mondo che si avvia a saltare dall’epoca della meccanica a quella dell’elettronica. Ma potrebbe esserci un problema: i tempi di transizione sovrastimati. Seguendo il modello della curva di adozione delle innovazioni, la curva di Rogers, la diffusione di massa delle auto elettriche – fattore trainante nell’evoluzione verso l’economia elettronica – non si verificherà prima del 2035. Tuttavia, gli studi sulle nuove tecnologie disruptive prevedono che il passaggio avverrà nella metà del tempo, entro soli sette anni a partire da oggi, perché ogni avanzamento tecnologico abiliterà in maniera esponenziale gli step successivi.

«Abbiamo il precedente dello smartphone, che ha creato dal nulla, in pochi anni, un intero ecosistema», commenta Gianluca Gabrielli, strategist e advisor di Komorebi Invest Suisse (nella foto a lato). «Lo sviluppo dell’elettromobilità, però, sarà diverso, perché scardinerà il sistema economico a cui siamo abituati, e questo non sarà un processo indolore, perché i tempi sono troppo stretti per consentire ai lavoratori, alle imprese e ai Paesi meno dinamici di riposizionarsi. Si manifesteranno, quindi, dei colli di bottiglia e una forte volatilità dei mercati finanziari. Uno scenario non esente da rischi di shock anche violenti».

«Per far fronte a questi rischi», prosegue, «in una prospettiva di investimento di medio termine, noi manterremo l’impostazione di portafoglio che abbiamo consigliato per i fondi Atomo, di cui siamo advisor, e che ci ha permesso di proteggere il patrimonio anche a marzo 2020, conseguendo un rendimento pari al 19% nell’anno della pandemia, contro il rendimenti pari a zero del mercato con cui ci confrontiamo. Questo perché, già a partire dall’inizio del nostro mandato di advisor, a fine 2019, pur non potendo immaginare un cigno nero come il Covid, si preannunciava una fase economica dominata da incertezza e volatilità».

E conclude: «Aggiornando quella strategia, oggi riteniamo che un portafoglio anti shock debba limitare l’esposizione azionaria a un massimo del 20%, investendo unicamente in asset Usa. In particolare, il bilanciamento del portafoglio avviene attraverso il contenimento della volatilità – con la vendita di opzioni sul mercato americano, che è più dinamico ma anche più volatile – e la costruzione di coperture sui mercati europei».