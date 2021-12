Azioni tematiche: perché stanno bene su tutto

Prima di nicchia, oggi un ‘must have’: le azioni tematiche possono essere integrate nei portafogli indipendentemente dall’asset allocation, hanno la capacità di trasformare in investimenti trend di ampio respiro e a lungo termine. Con i portafogli che utilizzano una struttura di asset allocation tradizionale tuttavia, può risultare difficile capire come inserire questi titoli. Gillian Diesen (nella foto a lato) e Steve Freedman, client portfolio manager e sustainability and research manager thematic equities di Pictet Asset Management, chiariscono le idee.

«A nostro avviso, le azioni tematiche possono essere incorporate in un portafoglio diversificato utilizzando tre approcci generali», dicono. «Le azioni tematiche possono fungere da allocazioni satellite all'interno di una struttura "core-satellite", da investimenti nell'ambito di un'allocazione azionaria globale, oppure come alternative a portafogli azionari completamente diversificati».

«Gli investitori che seguono un approccio core-satellite scopriranno che le azioni tematiche possono funzionare in modo particolarmente efficace come investimenti satellite», spiegano. «In base a questo approccio, un portafoglio viene diviso in due parti distinte. La parte "core" è ben diversificata e di norma contiene investimenti tradizionali come le azioni e le obbligazioni. È costruita utilizzando una struttura di asset allocation di tipo standard e il suo obiettivo è quello di conseguire il rendimento del mercato da varie classi di attività, ovvero il loro "beta". I "satelliti", invece, investono il capitale su attività che non rientrano nell'ambito della struttura di asset allocation tradizionale. Rappresentano una porzione inferiore del portafoglio totale, in genere non superiore a un quarto del patrimonio complessivo. Tipicamente le allocazioni nelle strategie satellite vengono effettuate o per esprimere una visione strutturale a lungo termine o per approfittare di opportunità che si sviluppano in tempi molto più brevi. In ogni caso, l'obiettivo è accedere a fonti aggiuntive di alfa (un rendimento superiore al mercato, o da questo indipendente) o diversificare il rischio».

Come se la cavano le azioni tematiche come satelliti? Il modello di simulazione e ottimizzazione di Pictet, combina portafogli composti da un'allocazione in azioni globali tradizionali (indice MSCI All Countries World) con un indice di titoli di Stato globale e un'allocazione rappresentativa in una singola strategia azionaria tematica. I risultati suggeriscono che i portafogli con obiettivo di rendimento e tolleranza al rischio più elevati dovrebbero allocare in azioni tematiche una quota di attività investibili che può arrivare fino al 20% (nel grafico sotto).

«Questo risultato, a nostro avviso, conferma la bontà di un approccio mirato e senza vincoli di benchmark come quello delle strategie tematiche», dicono gli esperti. «Investendo in società specializzate che operano in settori economici che sfuggono alla classificazione tradizionale, l'universo di investimento azionario tematico è molto diverso da quanto rappresentato dagli indici azionari globali come l'MSCI World. Ulteriore flessibilità deriva dal fatto che i gestori di portafoglio non investono facendo riferimento a un benchmark di mercato. Ne risulta un portafoglio che somiglia molto poco agli indici azionari tradizionali».

Sebbene però l'approccio core-satellite sia piuttosto diffuso, la maggior parte degli investitori professionali e non-professionali alloca il capitale per regione. Si tratta di una strategia che divide l'universo d’investimento in grandi macro-regioni come Nord America, Europa occidentale e Asia-Pacifico. Tuttavia, esistono forti motivazioni a creare un'allocazione "azionaria globale" da affiancare a quelle regionali. «La correlazione tra i rendimenti dei vari mercati regionali è, in genere, piuttosto elevata», spiegano Diesen e Freedman. «Per questo motivo l'aggiunta di una classe di attività globali variegate come le azioni tematiche può contribuire a diversificare le fonti di rischio e rendimento».

Alcune strategie azionarie tematiche funzionano meglio di altre come complemento a portafogli basati su Paesi o regioni. Quelle che funzionano meglio sono quelle che investono contemporaneamente in più temi e sono pertanto più diversificate. Strategie così caratterizzate possono rappresentare una porzione maggiore dell'esposizione azionaria globale. «In effetti, nel costruire portafogli tematici personalizzati per alcuni dei nostri clienti», dicono, «abbiamo dimostrato come una combinazione di due o più strategie tematiche in un'unica allocazione sia altamente raccomandabile. I vantaggi sono duplici: innanzitutto, raggruppare i portafogli tematici può essere opportuno da un punto di vista di fondamentali. Alcuni portafogli tematici, infatti, si completano a vicenda, in quanto le strategie sostenute dagli stessi trend strutturali tendono a combinarsi tra loro in modo naturale. Combinando tali portafogli in un unico investimento più ampio, gli investitori hanno quindi l'opportunità di sfruttare gli stessi megatrend, ma attraverso una gamma di investimenti molto più ampia».

«Il secondo vantaggio», proseguono, «è rappresentato dalla diversificazione. Una combinazione di strategie tematiche può far diversificare le fonti di rendimento e di rischio, generando un portafoglio con un profilo di rischio/rendimento potenzialmente migliore. Ciò può essere illustrato studiando la performance di diverse combinazioni di portafogli tematici. Quando si svolge un'analisi per l'ottimizzazione del portafoglio, è utile utilizzare investimenti a rischio più alto e più basso per ottenere combinazioni di rischio intermedie. Utilizzando i dati da gennaio 2017 a febbraio 2021, costruiamo una frontiera efficiente, costituita da allocazioni in titoli azionari globali, titoli di Stato globali (utilizzando rispettivamente l'MSCI World e il Bloomberg Barclays Global Aggregate come indici di riferimento) e combinazioni di portafogli tematici (nel grafico sotto). È interessante notare che l'esercizio di ottimizzazione del portafoglio mostra che allocazioni considerevoli in azioni tematiche sono opportune anche quando si presume che gli extra-rendimenti di tali titoli rispetto all'indice MSCI World siano pari a zero o, nei casi in cui i dati sulla volatilità fossero più elevati, solo di 25 punti base annualizzati».

«Invece di porre troppa enfasi sui dati di allocazione specifici», puntualizzano gli esperti, «che possono essere piuttosto sensibili a piccole differenze nelle ipotesi, la conclusione generale da trarre è che, sulla base di presupposti ragionevoli, è possibile creare combinazioni tematiche che garantiscano un'allocazione significativa; in alcuni casi l'allocazione indicativa è maggiore di quella suggerita per le azioni globali. Ciò sostiene la teoria secondo cui un'allocazione diversificata in azioni tematiche può rappresentare una parte sostanziale di un portafoglio azionario globale».

Una spiegazione per i vantaggi che la combinazione di temi arreca al portafoglio è la maggiore diversificazione settoriale offerta da questo approccio. Le combinazioni tematiche forniscono esposizione a 8-10 settori degli 11 principali dell'indice di riferimento MSCI World (nel grafico sotto). L'indice Herfindahl, che fornisce un quadro più sistematico della concentrazione settoriale, indica che i livelli di concentrazione settoriale sono allineati a quelli di portafogli equamente ponderati tra quattro e sette settori, mentre le azioni globali mostrano livelli compatibili con un portafoglio formato da otto settori equamente ponderati. Quindi, sebbene queste combinazioni tematiche non raggiungano di solito lo stesso livello di diversificazione settoriale di un portafoglio azionario globale, la loro diversificazione tra i settori è comunque piuttosto ampia.

«Un altro modo per valutare la concentrazione o la diversificazione di tali portafogli è condurre una style analysis», spiegano Diesen e Freedman. «Sebbene l'analisi indichi che tutte le combinazioni di portafoglio presentano una distorsione in termini di crescita e dimensioni, queste differiscono in modo significativo per quanto riguarda l'esposizione a tutti gli altri fattori (nel grafico sotto)».

Le strategie azionarie tematiche possono anche fungere da alternativa o da sostituto per portafogli azionari globali che investono in tutti i settori. Con l'espansione del panorama azionario tematico sono aumentati anche il numero e la portata degli investimenti azionari tematici. Ciò significa che, investendo in modo tematico, gli investitori possono ora sperare di raggiungere lo stesso grado di diversificazione che otterrebbero se investissero in una strategia legata agli indici azionari tradizionali. «L'allocazione in azioni globali e nel Gms è divisa in modo approssimativamente uniforme per tutti gli obiettivi di rendimento, suggerendo che, quando si tratta di diversificare un portafoglio, l'allocazione in temi è equiparabile a un approccio regionale tradizionale», proseguono. «Per il portafoglio Gto, che è più concentrato, la proporzione complessiva di azioni tematiche varia da un quinto a un terzo a seconda dei profili di rischio (da moderato ad aggressivo). Ciò è in linea con la teoria secondo cui le azioni tematiche diversificate possono essere considerate una componente core del portafoglio».

L'analisi di Pictet è a favore dell'inserimento di azioni tematiche in un portafoglio diversificato, ma bisogna tenere presente che i dati sono stati rilevati in un periodo in cui i mercati azionari hanno goduto di un rally pressoché ininterrotto, grazie soprattutto al livello eccezionalmente basso dei tassi di interesse. In questo periodo, le azioni tematiche hanno mediamente sovraperformato le azioni globali. Tuttavia, i risultati non dipendono in maniera significativa dalle ipotesi di rendimento previsionale.

«In svariate simulazioni di ottimizzazione, non è stato previsto alcun vantaggio di rendimento per le azioni tematiche rispetto a quelle globali», notano gli esperti. «In altri casi, quando il rischio di portafoglio stimato era più elevato, l'extra rendimento necessario per giustificare un'allocazione significativa in titoli tematici è stato pari a soli 25 punti base l'anno. Ciò significa che, affinché questi risultati non siano più validi, sarebbe necessario un profondo cambiamento sia nella correlazione tra i rendimenti dei titoli tematici e quelli delle classi di attività tradizionali, sia nel rischio dei titoli tematici. Pur non potendo escludere questa possibilità, uno scenario di questo tipo appare improbabile: i titoli tematici dovrebbero mantenere il loro caratteristico profilo di rischio-rendimento. Ciò è probabile per una serie di motivi strutturali».

«Per cominciare», dicono, «per la composizione stessa dell'universo d'investimento tematico, in cui si ritrovano società a grande capitalizzazione in misura molto inferiore rispetto agli indici tradizionali. Ciò comporta notevoli implicazioni in termini di investimento. Esiste un ampio corpus di prove a dimostrazione del fatto che i titoli delle società specializzate hanno nel lungo periodo un andamento migliore rispetto a quelli delle grandi società diversificate. Fondamentalmente, le grandi aziende soffrono di quello che viene chiamato "sconto conglomerato": vale a dire, le società ampiamente diversificate valgono meno della somma delle loro parti».

Per contro però, le aziende specializzate (dette a volte "società pure") hanno di solito una visione molto più chiara delle proprie priorità strategiche e concentrano la spesa in aree che promettono una maggiore crescita. «Una ricerca di Bcg ha scoperto che la loro allocazione di capitale è più efficiente, permettendo così, a sua volta, la formazione nel tempo di un premio nel prezzo delle loro azioni», spiegano Diesen e Freedman. «Le nostre strategie tematiche sono progettate per trarre vantaggio da questa tendenza. Esistono regole esplicite di costruzione del portafoglio per ogni strategia tematica da noi gestita. Ogni titolo deve avere un'elevata "purezza tematica" per essere considerato un potenziale investimento. La purezza tematica è un nostro indicatore della specializzazione e dell'allineamento tematico delle attività di un'azienda».

Le società che si qualificano come investimenti tematici condividono un altro attributo interessante, che ha rilevanza per il rendimento degli investimenti. Essendo specializzate nelle loro attività, hanno poco in comune con le grandi multinazionali diversificate che dominano gli indici azionari tradizionali, come l'MSCI World o l'S&P 500. «Ciò si riflette nel portafoglio», dicono. «L'approccio di investimento non è vincolato a un indice, in quanto offre un portafoglio che presenta una somiglianza minima, se non addirittura nulla, con quelli il cui indice di riferimento è un benchmark azionario tradizionale. La quota elevata di posizioni attive (active share) delle strategie tematiche ne è un'indicazione. E sebbene il rischio e la performance delle azioni tematiche possano variare nelle diverse fasi del ciclo di mercato, le loro caratteristiche strutturali dovrebbero portare a portafogli con caratteristiche relativamente prevedibili lungo l'intero ciclo di mercato».