Borse, rally continuo per tutto il 2022

Possiamo guardare alle prospettive macroeconomiche per il 2022 attraverso il prisma della crescita e dell’inflazione oppure in termini di valutazioni, anche se i due aspetti sono collegati. La crescita e l’inflazione non sono eccessivamente problematici. L’inflazione dovrebbe stabilizzarsi entro la fine dell’anno con l’attenuazione delle interruzioni della catena di approvvigionamento, e le prospettive di crescita sono moderate nelle economie avanzate man mano che la forza delle misure fiscali e monetarie si attenua. La vera preoccupazione è sulle valutazioni. Ci aspettiamo un rally continuo in un numero selezionato di asset che terminerà improvvisamente alla fine del 2022. Qui sta l’opportunità: prima in un rally continuo e poi nella conseguente perdita di valore degli asset.



Inflazione in calo, prezzi dell’energia sempre più cari

Le prospettive dell’inflazione sono determinate dai vincoli della catena di approvvigionamento, da livelli estremi di liquidità e dai prezzi dell’energia. Durante la pandemia, con molti servizi non disponibili, i consumatori hanno deviato verso i beni manifatturieri. All’inizio i venditori sono stati in grado di attingere alle loro scorte per soddisfare l’aumento della domanda, prima che le carenze cominciassero a spuntare in gran parte della catena di approvvigionamento globale. Alcuni prodotti si sono già ripresi, ma per altri ci vorranno mesi, dato che sono necessari investimenti per aumentare la capacità.

Sul lato monetario, sia la Bce che la Fed sono in ritardo, convinte che l’inflazione sia per lo più un fenomeno transitorio e che la loro credibilità non sia in discussione. Questo può portare a un effetto a catena di aumento dei prezzi, crescita dei salari molto al di sopra della produttività, maggiore inflazione; e determinare anche in parte la forza della domanda globale in un momento in cui l’offerta di beni non può tenere il passo - in altre parole l’economia globale è al di sopra del cosiddetto output gap. L’inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto livelli che non si vedevano dagli anni ‘90 e la Fed, così come in misura minore la Bce, stanno giocando un gioco pericoloso, prestando poca attenzione all’esperienza del passato e di molti mercati emergenti. Ci aspettiamo che queste banche centrali diventino sempre più falchi man mano che diventano più prudenti. Questo dovrebbe guidare un rallentamento economico più rapido entro la fine del 2022.

Quando l’inflazione diminuirà più rapidamente del previsto nella seconda metà del 2022, l’OPEC+ avrà un forte incentivo a ridurre la produzione di petrolio per massimizzare la sua rendita in vista di un’economia in via di rinascita. Poiché l’OPEC+ tassa la crescita il più possibile, le probabilità sono che il mercato acceleri rapidamente gli investimenti Esg e percepisca un percorso di crescita più basso per più tempo sono elevate.



Stop al rally a fine anno

In un tale ambiente, con la liquidità che si muove attraverso il sistema, una crescita decente e le banche centrali che si muovono tardivamente per controllare l’inflazione, dovremmo vedere un rally continuo in stili popolari come growth e value, ma anche la ricerca di credito e di duration. Una crescita più bassa per un tempo più lungo sarà probabilmente alla fine un vincolo per crescita e in parte qualità, soprattutto perché le aziende alla fine inizieranno a competere sui prezzi per catturare quote di mercato, incoraggiate da pressioni normative sempre crescenti, qualcosa che vedremo più probabile a fine anno 2022.



Che cosa significa?

In un ambiente in cui la liquidità vince costantemente sui timori di un aumento dell’inflazione, ci troviamo di fronte a tendenze continue nelle azioni nordamericane, negli stili growth e value. Ma dietro a questo ci sono grandi forze che si spostano costantemente mentre le soluzioni Esg vanno alla ribalta e i vincitori e i perdenti sono sempre più distinti. Questo, per noi suggerisce una corretta analisi delle tendenze e dei settori, nonché una diversificazione intelligente tra gli stili tipica delle soluzioni flessibili. Entro la fine dell’anno 2022, i mercati azionari dovrebbero attraversare la cruna dell’ago, suggerendo di tenere i Treasuries Usa a lungo termine come copertura parziale. In questa fase di forte dispersione, dovremmo vedere una grande quantità di dislocazioni e, tra queste, un’enorme serie di opportunità in quanto alcune forze fondamentali dovrebbero venire rapidamente alla ribalta. Quali sono queste forze? Il cambiamento climatico e la più ampia necessità Esg; il rinnovamento della vecchia economia attraverso nuove aziende e innovazioni, mentre i vecchi settori hanno difficoltà ad adattarsi e alcune aziende dominanti sono sottoposte a forti pressioni normative. Infine l’high yield e i finanziari offriranno probabilmente una grande anche se temporanea opportunità di acquisto, poiché il mercato si concentrerà rapidamente su un mondo in cui il reddito fisso sarà più richiesto.



Scenari di rischio: l’enigma in evoluzione della politica

La forza che si muove lentamente dietro i fattori ciclici macroeconomici sono le situazioni politiche a rischio, vale a dire: una possibile presa repubblicana della Camera alle elezioni di midterm, la battaglia politica per l’Esg, l’impatto delle banche centrali sul ciclo politico. Analizziamo caso per caso questi fattori.



Elezioni di midterm negli Stati Uniti

Ci sono discrete possibilità che le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti portino i repubblicani a prendere il controllo della Camera, bloccando così gran parte dell’agenda del presidente e quindi una relativa contrazione fiscale. I problemi, secondo un recente sondaggio del Wall Street Journal (del 12 agosto2021), sono l’inflazione, le preoccupazioni per l’economia e le questioni fiscali, nonché la performance del presidente. Una contrazione fiscale non è di per sé indice di un’economia che si sta surriscaldando e significa che la Fed dovrebbe porre una politica monetaria meno stringente, il che è un bene per il mercato azionario.



La battaglia politica per l’Esg e il debito

Il costo dell’integrazione Esg dovrebbe essere alto nei prossimi decenni, così come la necessità di redistribuire i costi degli alti livelli di debito attraverso la tassazione, l’inflazione o le svalutazioni. Questo dovrebbe portare all’aumento delle tasse sui limiti delle emissioni di carbonio a livello globale, e spingere alcuni paesi a indebolire deliberatamente le loro valute per minimizzare questi costi Esg. Il problema dietro questa socializzazione dei costi è quello di chiedere troppo a troppo pochi e troppo in fretta in un momento in cui il cambiamento climatico provoca a volte grandi perdite finanziarie (per esempio a causa dei tornado).



Impatto della banca centrale sul ciclo politico

È probabile che l’inflazione si allarghi come tema politico in molti Paesi, con molti che mettono in discussione l’indipendenza delle banche centrali dai loro governi e alcuni che chiedono un cambiamento e politiche monetarie più ortodosse. Questo è potenzialmente un po’ come passare da un estremo all’altro, dato che l’allentamento quantitativo e del credito sono strumenti importanti per le banche centrali.



*Senior macro strategist di Nordea Am

CHI È SEBASTIEN GALY

Sebastien Galy ha un dottorato in finanza della Concordia University in Canada, un Ma/Bain economia della Laval University e ha insegnato per un decennio alla Nyu Langone nel programma di laurea. Ha lavorato sul lato governativo per la Banca dei Regolamenti Internazionali, sul lato buy come asset allocator per Ubs Wealth Management e sul lato sell ultimamente per Deutsche Bank. Sébastien è entrato in Nordea Asset Management nel gennaio del 2019 come senior macro strategist con sede in Lussemburgo. Fornisce analisi macroeconomiche e finanziarie attraverso la vasta gamma di attività coperte da Nam. Sébastien è anche un apprezzato commentatore sui media finanziari.