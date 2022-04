Schroders lancia il suo "Engagement Blueprint", un piano di lungo termine che stabilisce nuovi standard per l’azionariato attivo e nuovi obiettivi di engagement per i gestori di fondi azionari e obbligazionari

Schroders ha scritto alle aziende in cui investe per presentare questo strumento che sottolinea l'importanza di integrare criteri di sostenibilità e l’active ownership nei portafogli dei clienti.

L'Engagement Blueprint è stato delineato prendendo in considerazione sei temi fondamentali: cambiamento climatico, corporate governance, diversity e inclusione, gestione del capitale umano, diritti umani, capitale naturale e biodiversità.

"Siamo in un'era di transizione in diverse aree chiave, tra cui il cambiamento climatico, l'uguaglianza, la diversity e molte altre”, precisa Andy Howard, global head of sustainable investment di Schroders. I vecchi modi di lavorare vengono stravolti e le aziende hanno più che mai bisogno di adattarsi per prosperare. In quanto gestori attivi, abbiamo un ruolo cruciale da svolgere nel sostenere questa transizione. L'engagement è uno degli strumenti importanti che possiamo usare per influenzare le aziende in cui investiamo".

Attraverso questa iniziativa Schroders sta compiendo un ulteriore passo avanti nell’ambito della sostenibilità, introducendo nuovi obiettivi di engagement per i gestori di fondi e per gli analisti. Verranno inoltre utilizzati da tutti i desk azionari e obbligazionari e faranno parte degli obiettivi di performance personali dei gestori di fondi.

Le attività di engagement saranno monitorate direttamente da Rory Bateman, co-head of investment e head of equities, insieme al team active ownership.

"In qualità di gestore attivo globale, siamo in grado di influenzare il comportamento delle aziende attraverso un’attività di engagement costruttiva e continuativa con le società in cui investiamo”, aggiunge Kimberley Lewis, head of active ownership di Schroders. “Con il lancio del nostro "Engagement Blueprint" intendiamo spiegare cosa significa l’active ownership per Schroders, come facciamo engagement con le società in cui investiamo e cosa i nostri clienti possono aspettarsi da noi".