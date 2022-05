Più supporto alle pmi da Vittoria Assicurazioni e Nsa

Coperture assicurative su misura per le pmi: è con questo obiettivo che Vittoria Assicurazioni e Nsa Soluzioni Assicurative hanno siglato un accordo strategico volto a mettere a fattor comune le rispettive competenze.

La partnership, che vedrà Vittoria Assicurazioni entrare nella compagine societaria di Nsa Soluzioni Assicurative SpA ( del Gruppo Nsa) tramite un aumento di capitale dedicato, permetterà di offrire soluzioni dedicate al target, inclusa la possibilità di pagare i premi assicurativi con dilazione mensile e senza alcun interesse o spesa aggiuntiva.

Le imprese potranno scegliere se assicurarsi con una polizza di durata annuale o poliennale e pagare il premio mensilmente senza interessi e spese per il periodo prescelto. Dato che non si tratta di un finanziamento, la dilazione non avrà alcun effetto sui finanziamenti bancari che l’impresa ha già in essere e non comporterà nessuna segnalazione sulla centrale rischi.

A queste caratteristiche, si aggiunge l’opportunità per l’imprenditore – se momentaneamente in difficoltà finanziaria – di sospendere temporaneamente il pagamento del premio mensile e della copertura assicurativa per riprenderli appena la situazione sarà tornata alla normalità.

Il piano di sviluppo di Nsa Soluzioni Assicurative prevede che l’offerta assicurativa raggiunga nel prossimo triennio circa 6.000 piccole e medie imprese, grazie anche ad un importante potenziamento dell’attuale rete di consulenti assicurativi.

“L’accordo siglato da Vittoria Assicurazioni con Nsa rappresenta un’interessante opportunità di crescita ed espansione nel mercato pmi, al quale ci rivolgiamo da tempo con un particolare attenzione e che presenta un’elevata potenzialità di sviluppo ancora inespressa, “dichiara Paolo Novati, condirettore generale di Vittoria Assicurazioni. “La solidità del Gruppo Nsa e la loro approfondita conoscenza dei clienti permetteranno a Vittoria Assicurazioni di consolidare ulteriormente la propria posizione in tale segmento di mercato, coerentemente con le linee strategiche di sviluppo previste dalla compagnia nei prossimi anni”.

“ La professionalità e la conoscenza del settore di Vittoria Assicurazioni unita all’esperienza maturata dal Gruppo Nsa consentirà alle pmi di adeguare ed efficientare le loro difese assicurative, spesso desuete e non in linea con il reale e specifico rischio d’impresa, tramite l’elaborazione di un rating assicurativo realizzato dal Gruppo Nsa con l’Università Cattolica di Milano”, sottolinea Federico Papa, socio fondatore e presidente di Nsa. “Tale indicatore è in grado di fornire una fotografia attualizzata di una corretta politica assicurativa, tramite un’analisi specialistica quantitativa e qualitativa”.