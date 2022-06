Columbia Threadneedle, Tommaso Tassi al timone della società in Italia

Columbia Threadneedle Investments ha affidato il mercato italiano a Tommaso Tassi.

Il nuovo country head per l’Italia, a partire dal 4 luglio 2022, riporterà a Florian Uleer, recentemente promosso head of european wholesale, sotto la guida di Michaela Collet Jackson, head of distribution Emea.

Tassi, 46 anni, fiorentino, dal 2018 ha ricoperto la posizione di head of distribution Italy di Abrdn, dove era entrato nel 2015 come responsabile del canale distributivo retail (consulenti finanziari e private bankers). Con una precedente esperienza di 9 anni in Fidelity in Italia, vanta complessivamente 16 anni di esperienza nel settore del risparmio gestito.

"Siamo onorati di accogliere Tommaso alla guida del nostro team italiano. Sono convinta che la sua primaria e pluriennale esperienza lo porterà a guidare al meglio il mercato italiano e a massimizzare il valore per i nostri clienti”, sottolinea Michaela Collet Jackson. “La sua nomina si inserisce nel percorso di ulteriore espansione di Columbia Threadneedle in Europa, con l’obiettivo di consolidare il nostro business e comprendere al meglio l’evoluzione delle esigenze strategiche dei nostri clienti. L’Italia, in particolare, si conferma uno dei mercati chiave dell’Europa Continentale per Columbia Threadneedle e la scelta di Tommaso darà certamente un apporto significativo al nostro sviluppo nel Paese, a cui contribuiranno anche la recente acquisizione del business di asset management di Bank of Montreal e il conseguente ampliamento della gamma di strategie di investimento, soprattutto negli Esg e negli alternativi”.