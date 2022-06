Dai green bond nuova linfa alla sostenibilità

I green bond sono ormai un mercato mainstream del reddito fisso e la rapida crescita registrata negli ultimi anni dovrebbe continuare. Le emissioni raggiungeranno i 600 miliardi di euro nel 2022, nonostante la flessione del 1° trimestre dato che l'Europa che ne alimenterà la crescita attraverso il piano di rilancio Next Generation Eu. Ma anche la regolamentazione potrebbe rafforzare il mercato richiedendo una maggiore divulgazione e trasparenza.

A rivelarlo è l’ultimo Green Bond Impact Report di NN Investment Partners (NN IP), secondo cui i green bond possono svolgere un ruolo sempre più importante non solo nello spostamento di capitali verso attività sostenibili, ma anche nel garantire che le aziende aumentino il loro impegno in quest’ambito.

Il valore dell’engagement

Un aspetto dibattuto è se i titoli generano capitale aggiuntivo per la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima, dato che possono essere emessi per rifinanziare progetti o strutture verdi già esistenti dell'azienda.

Per ovviare a questo problema, la strategia green bond di NN IP adotta l'approccio secondo cui l'obbligazione da sola non è sufficiente a garantire l'etichetta verde e che il soggetto emittente deve anche impegnarsi in comportamenti sostenibili affinché il suo green bond superi il vaglio.

La ricerca di NN IP ha dimostrato che gli emittenti di green bond hanno una probabilità molto più alta di aderire allo scenario di 1,5°C o 2°C previsto dall'Accordo di Parigi rispetto agli emittenti di bond non green.

I progetti e gli esempi di engagement contenuti nel Green Bond Impact Report di NN IP evidenziano la differenza che può essere fatta impegnandosi attivamente con le società partecipate.

Lo scorso anno NN IP ha dialogato con 87 emittenti di green bond operanti in 10 settori in tutto il mondo. Un esempio è il suo impegno con Mercedes Benz, che mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di Co₂ per la sua nuova flotta di passeggeri e per tutti i suoi impianti di produzione entro il 2039. Ha emesso obbligazioni verdi destinate a un progetto che dà una seconda vita alle batterie che non possono più essere utilizzate nei veicoli come parte di un sistema di stoccaggio dell'elettricità. L'impatto di NN IP attribuibile al bond è di 60 tonnellate metriche di emissioni di gas serra evitate ogni anno per 1 milione di euro di investimento.

Le emissioni risparmiate come parametro di impatto

Secondo il report le emissioni annue di gas a effetto serra (GHG) risparmiate costituiscono il parametro di impatto dei green bond più frequentemente adottato. Questo dato deriva da una serie di progetti, come gli impianti di energia rinnovabile che contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e i trasporti pubblici che consentono alle persone di viaggiare meno in auto private.

Questa metrica per i suoi quattro fondi - NN (L) Green Bond, NN (L) Corporate Green Bond, NN (L) Sovereign Green Bond e NN (L) Green Bond Short Duration – ha mostrato che le emissioni di gas serra evitate sono state pari a 532.920 tonnellate metriche di CO₂ nel 2021. Le maggiori emissioni evitate per milioni di euro investiti in NN (L) Corporate Green Bond sono attribuite alla maggiore percentuale di allocazione alla categoria delle energie alternative. Il calcolo delle metriche di impatto di NN IP si basa sui dati del proprio database di green bond. NN IP tiene traccia e valuta 1.140 obbligazioni che coprono 10 settori in 51 Paesi/regioni.