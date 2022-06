Amundi e IFC: balzo in avanti per i green bond

L'aumento della domanda da parte di investitori nazionali e internazionali, e l'incremento delle emissioni da parte di emittenti nuovi e già esistenti, ha reso possibile il forte rimbalzo dei green bond nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo nel 2021. A rivelarlo è l'Emerging market green bonds report 2021 realizzato da Amundi e IFC, membro di World Bank Group.

Crescita superiore alle aspettative

Secondo l’analisi, nonostante il permanere dell’incertezza legata alla pandemia e alle dislocazioni in corso in molte economie, il mercato globale dei green bond ha superato la maggior parte delle previsioni. L'emissione di green bond nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo (paesi Emde) è più che raddoppiata nel 2021, raggiungendo la cifra record di 95 miliardi di dollari rispetto ai 41 miliardi del 2020. Trentacinque paesi Emde hanno emesso green bond nel 2021, tra cui 7 nuovi operatori del mercato: Bangladesh, Costa d'Avorio, Repubblica Dominicana, Guatemala, Pakistan, Serbia e Repubblica Slovacca. La Cina è stata il principale emittente, con oltre il 60% del totale, seguita da India, Cile, Repubblica Ceca, Polonia e Brasile.

Lo stato dell'arte

I 95 miliardi di dollari di emissioni raggiunti nel 2021 rappresentano più del doppio dei 41 miliardi di dollari del 2020 e una cifra di molto superiore ai 53 miliardi di dollari del 2019. Ulteriori 64 miliardi di dollari di obbligazioni sociali, sostenibili e di sustainability-linked bond hanno portato l'emissione complessiva di questa tipologia di bond nei mercati emergenti a 159 miliardi di dollari nel 2021, quasi il triplo del volume del 2020.

Mentre l'aumento dei tassi di interesse ha influito sui rendimenti totali dei green bond del mercato globale, i green bond dei mercati emergenti sono stati relativamente più resilienti nel 2021, sovraperformando di 77 punti base l'indice obbligazionario dei mercati emergenti più ampio. I dati del mercato secondario indicano che il "premio verde" medio per gli emittenti dei mercati emergenti è di circa 3,4 punti base.

Le previsioni per il prossimo anno

Per i mercati emergenti sono tuttavia necessari considerevoli investimenti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e di transizione verso economie a basse emissioni di carbonio. Mantenere il momentum di crescita raggiunto nel 2021 nel prossimo anno potrebbe essere difficile, con le attuali pressioni inflazionistiche e le interruzioni delle catene di approvvigionamento esacerbate dalla guerra in Ucraina.

Yerlan Syzdykov, global head of emerging markets di Amundi ha dichiarato: “Pur vedendo emergere nuove sfide dopo la pandemia, ci aspettiamo una crescita continua. L'emissione annuale di green bond nei paesi emergenti potrebbe raggiungere i 150 miliardi di dollari entro il 2023, con gli emittenti cinesi che potrebbero contribuire a più della metà del totale”.

Cina capofila per emissioni

La Cina ha mantenuto il suo ruolo di maggiore emittente di green bond tra i paesi Emde, con emissioni pari a 59 miliardi di dollari nel 2021, ovvero il 63% del totale. Gli emittenti societari non finanziari in Cina hanno superato per la prima volta le istituzioni finanziarie. L'emissione dei paesi Emde al di fuori della Cina ha registrato una rapida crescita, visto che l'emissione di green bond in questi paesi è aumentata del 58% nel 2021, raggiungendo i 35,2 miliardi di dollari.

La destinazione dei proventi

L'utilizzo dei proventi dei green bond è tipicamente destinato a progetti specifici che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi ambientali. Complessivamente, la quota maggiore di utilizzo dei proventi è stata destinata alle energie rinnovabili, pari al 45% nel 2021. Oltre ai green bond, anche altri tipi di obbligazioni emesse nei paesi Emde, i cui proventi sono destinati a specifici progetti sociali e di sostenibilità, hanno registrato un aumento delle emissioni e dell'interesse degli investitori, così come i sustainability-linked bond (SLB).