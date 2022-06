Da La Française una soluzione sostenibile contro l’aumento dei tassi

Nell'attuale contesto caratterizzato da segnali di rallentamento dell'economia dovuti alla politica “zero-covid”della Cina, al conflitto russo-ucraino e ad un'inflazione che ha raggiunto livelli record, La Française ha messo a punto le Floating Rate Notes, una soluzione di investimento sostenibile caratterizzata da un limitato livello di sensibilità ai tassi e ad un'esposizione solo agli spread di credito

"La natura strutturale dell'inflazione è ormai riconosciuta dalle banche centrali e un loro pronto intervento è, a nostro avviso, necessario per frenare l'aumento dei prezzi", ha spiegato Gabriel Crabos, credit portfolio manager de La Française Am. “Anche se l'entità e il ritmo di questi rialzi dei tassi dipenderanno certamente dal percorso dell'inflazione futura e dal suo impatto sull'economia, "assumere una visione direzionale sui tassi di interesse è particolarmente pericoloso”.

In questo insolito contesto macroeconomico, La Française Carbon Impact Floating Rates beneficia di un’esposizione limitata alla sensibilità dei tassi d'interesse (tra 0 e 0,5) grazie a una strategia di credito cross-over incentrata su titoli a tasso variabile. Il fondo presenta un'asset allocation flessibile e globale nei Paesi Ocse (investment grade e high yield, con un minimo del 50% di investment grade e un massimo del 50% di high yield senza esposizione a tripla "C").

Gabriel Crabos

“Sebbene gli investitori siano molto cauti sugli asset rischiosi in quanto si aspettano un deterioramento dei fondamentali di credito degli emittenti nell'attuale contesto, vale la pena notare che gli emittenti hanno solidi fondamentali di credito, tra cui rapporti di credito sani, un elevato livello di liquidità in bilancio e un portafoglio di scadenze a breve termine relativamente basso,” ha aggiunto Crabos. “Di conseguenza, riteniamo che gli emittenti saranno in grado di assorbire questo deterioramento dei fondamentali del credito senza causare un aumento significativo dei tassi di default. Inoltre, le valutazioni del credito, che hanno sofferto all'inizio dell'anno a causa dell'aumento dei tassi e del significativo allargamento degli spread creditizi, sono ora convincenti”.

Abbracciando la filosofia low carbon coerente con la transizione energetica, La Française Carbon Impact Floating Rates ha ricevuto il riconoscimento Label ISR, dedicato alle soluzioni d’investimento sostenibili, e rientra nell’articolo 9 del Sustainable Finance Disclosure Regulation.