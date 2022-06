Ivass, al via l'indagine sul machine learning

Con una lettera indirizzata al mercato, l’Ivass ha avviato un’indagine per conoscere l’utilizzo degli algoritmi di machine learning da parte delle compagnie di assicurazione nelle relazioni con la clientela.

La digitalizzazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie sta infatti accelerando il cambiamento dell’industria assicurativa, sia sul fronte della domanda, sia dell'offerta.

Per quanto siano utilizzati a supporto di diversi processi aziendali, questi algoritmi hanno effetti diretti sugli assicurati, come la profilatura dei clienti, la determinazione del prezzo delle polizze, la gestione dei sinistri o le chatbot per l’assistenza alla clientela.

L'analisi si inserisce nel solco dei lavori già condotti dall’Eiopa, tra cui quello sull'uso dei big data, ed è finalizzata a comprendere nel dettaglio l’utilizzo di questi algoritmi di intelligenza artificiale.

L’indagine conoscitiva avviata dall'autorità guidata dal direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, è rivolta alle 90 compagnie italiane e alle 4 rappresentanze di Stati terzi, che dovranno compilare on line un questionario entro il prossimo 30 settembre.