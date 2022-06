Azimut lead investor nell’aumento di capitale di Young Platform

La fintech Young Platform ha chiuso un round da 16 milioni euro guidato da Azimut per ampliare l’accesso al mondo delle criptovalute.



Tra le principali scale up fintech italiane, si propone di semplificare l'approccio alle valute digitali attraverso una piattaforma di prodotti e un’attività educativa sul tema della tecnologia blockchain e delle sue applicazioni. Tra le prime tre piattaforme di cryptocurrency trading in Italia con il 36% di quota di mercato, la società a fine del primo trimestre 2022 contava oltre 1 milione di utenti pari a 11 volte i volumi dell’anno precedente e punta a diventare una smart digital bank con un focus sui nuovi servizi digitali.



L’investimento di Azimut pari a 11 milioni di euro è avvenuto tramite un consorzio formato dal Digital asset opportunity fund VCC lanciato in collaborazione con Sbi e Sygnum, dal fondo Azimut Digitech Fund nato dalla partnership con Gellify e dal veicolo lussemburghese Azimut direct investment Young Platform Scsp che ha permesso alla clientela High net worth del Gruppo, servita dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager in Italia, di prendere esposizione al settore.

I fondatori di Young Platform

I nuovi capitali permetteranno di sostenere i piani di sviluppo di Young Platform ad iniziare dall’ampliamento del team, da 41 unità a 110 a fine 2022, e dall’espansione geografica in nuovi mercati quali Spagna e Francia. Al round guidato da Azimut ha partecipato anche un pool di investitori tra i quali Banca Sella e United Ventures, allo scopo di supportare la crescita di Young Platform a livello internazionale.



Giorgio Medda, amministratore delegato e global head of asset management & fintech del Gruppo Azimut, commenta: “Young Platform ha sviluppato funzionalità di crypto exchange in combinazione con verticali di gaming ed educational che sono di particolare valore in un’ottica di crescita di un segmento di mercato che coincide con una nuova generazione di investitori orientata a guardare al futuro con prospettive finanziarie basate su strumenti diversi da quelli tradizionali. Dalla nostra prospettiva di investitori globali di venture capital, con l’esperienza di Sbi ed il supporto di Gellify, riteniamo ci siano grandi potenzialità per il suo sviluppo sui mercati europei. Questo investimento vuole essere la base per lo sviluppo di progetti comuni attraverso i quali integrare all’interno della nostra piattaforma di asset management un punto di osservazione che guarda alla blockchain e alla finanza decentralizzata come nuove frontiere di investimento a prescindere dalle dinamiche di mercato nel breve termine”.