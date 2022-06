Al via collaborazione tra Alliance Bernstein e Allfunds Blockchain

Alliance Bernstein Holding e Allfunds Blockchain, il ramo di Allfunds specializzato nella creazione di soluzioni digitali attraverso la tecnologia blockchain, hanno avviato una collaborazione per adattare le attività di asset servicing di AB all'ecosistema blockchain.

AB integrerà le sue attività operative a livello globale ora eseguite all'interno della piattaforma Allfunds su Allfunds Blockchain. Grazie alla collaborazione, questa soluzione sarà disponibile sulla piattaforma globale domiciliata in Europa di AB.

Ronit Walny, responsabile dell'Investment Innovation Center di Alliance Bernstein, ha aggiunto: "In diversi dipartimenti di AB e in collaborazione con Equitable, abbiamo esplorato a fondo il valore della tecnologia blockchain. Prevediamo che questa tecnologia sarà trasformativa per il settore della gestione patrimoniale, in quanto consentirà di ottenere significative efficienze sulle transazioni e una maggiore trasparenza, nonché un'agilità operativa che renderà le soluzioni di investimento disponibili a una base di investitori più ampia. Ci impegniamo a fornire soluzioni nella modalità che i nostri clienti preferiscono oggi e in futuro. Allfunds Blockchain porta con sé un'ampia esperienza nel settore dei fondi e soluzioni integrate e approfondite, e non vediamo l'ora di collaborare ulteriormente con loro nel nostro viaggio per offrire sempre di piùattraverso la nostra piattaforma globale domiciliata nell'UE".

Karl Sprules, global head of technology and operations di Alliance Bernstein, ha aggiunto: "Il nostro interesse per la blockchain è nato da un workshop interno di ideazione innovativa, organizzato congiuntamente da AB ed Equitable Holdings per i dipendenti. Nel 2021, più di 100 colleghi di entrambe le organizzazioni hanno partecipato al programma, lavorando per aumentare la conoscenza a livello aziendale delle tecnologie dirompenti e per esaminare da vicino come blockchain e criptovalute possano essere utilizzate nel settore dei servizi finanziari. A distanza di un anno, siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione integrativa tra AB e Allfunds Blockchain, che riteniamo sia un importante passo avanti per il futuro della nostra azienda - e di tutto il settore".

Rubén Nieto, amministratore delegato di Allfunds Blockchain, ha dichiarato: "Siamo molto entusiasti di collaborare con una delle principali società di gestione patrimoniale globale e di fornire le nostre soluzioni su misura a un nome famoso come AB. Questo sottolinea la nostra chiara strategia di fare squadra e di far comprendere gli incredibili vantaggi della tecnologia e la nostra proposta di valore a tutti gli attori del settore dei fondi. Si tratta del futuro dell'industria e dell'industria del futuro".