Franklin Templeton, a Gianluca Maione la responsabilità del canale intermediary

Gianluca Maione è il nuovo head of intermediary sales di Franklin Templeton nel nostro Paese.

Supportato da un team commerciale di sei sales manager, Maione, che riporterà a Michele Quinto, country head e branch manager per l’Italia, si occuperà dello sviluppo del canale intermediary di Franklin Templeton in Italia, che comprende professionisti finanziari, advisor e discretionary clients.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Gianluca che con la sua lunga esperienza nell’industria apporterà un contributo significativo nel nuovo ruolo di head of intermediary sales”, ha commentato Michele Quinto. “Uno dei nostri principali obiettivi è quello di accrescere la nostra impronta di player locale e Gianluca con la sua comprovata conoscenza dell’industria del risparmio gestito italiana è la persona giusta per rafforzare sempre più la relazione con i nostri partner del mondo distributivo, sviluppando progetti ed attività dedicate e facendo leva sul valore aggiunto portato dalla competenza globale e dalla specializzazione da boutique di Franklin Templeton”.

Gianluca Maione è stato country head per l’Italia di Ninety One (già Investec Am) a Milano dove ha guidato la crescita del business italiano. Ha anche precedentemente ricoperto il ruolo di executive director focalizzato sullo sviluppo del business retail presso Morgan Stanley Im.