Natixis, a Marco Barindelli la guida delle attività in Italia

Con l’obiettivo potenziare i rapporti con clienti e intermediari, Natixis Investment Managers (Natixis IM), ha nominato oggi Marco Barindelli come responsabile per l’Italia.

Dalla sede di Milano riporterà a Sophie Del Campo, head of distribution Southern Europe, Lat Am& US Offshore.

Nel nuovo ruolo, Marco Barindelli avrà la supervisione del team di distribuzione italiano e sarà responsabile dell'espansione di Natixis IM nel nostro Paese attraverso una strategia di sviluppo diversificata. Farà leva sulle soluzioni delle affiliate di Natixis IM, che coprono reddito fisso e mercati azionari a gestione attiva, il mondo Esg, il real estate e i mercati privati. Guiderà la crescita di Natixis IM sia nel mercato istituzionale sia in quello retail e wholesale, con l’obiettivo di sviluppare partnership strategiche e incrementare il portafoglio dei principali clienti di Natixis IM.

Barindelli arriva da Schroders Investment Management, dove ha lavorato per oltre vent'anni ricoprendo vari ruoli senior nel ramo commerciale per differenti segmenti di clientela. Nel 2012 è stato nominato head of intermediary clients per le attività retail e wholesale e in seguito deputy country head per l’Italia. Dal 2017 era membro dell'European intermediary management team di Schroders. Ha una laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l'Università L.Bocconi di Milano.