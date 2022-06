Bnp Paribas insieme a Matter per misurare la sostenibilità

Bnp Paribas Asset Management e Matter, fintech danese specializzata in informazioni sulla sostenibilità, hanno lanciato una "Sdg Fundamentals", una base dati che consente agli investitori di analizzare in che misura i ricavi aziendali siano allineati ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("Sdg").

Adottati nel 2015, gli Sdg delle Nazioni Unite sono stati definiti come una tabella di marcia universale per raggiungere un futuro sostenibile e inclusivo entro il 2030. Dare priorità agli investimenti negli Sdg potrebbe infatti sbloccare opportunità che valgono circa 12 mila miliardi di dollari e 380 milioni di posti di lavoro all'anno entro il 2030. Nonostante ciò, permane un divario tra gli attuali investimenti in società allineate agli Sdg e quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi al 2030.

Sdg Fundamentals, il nuovo data set sviluppato da Bnpp Am e Matter fornisce agli investitori un quadro di riferimento per comprendere l'entità dell'allineamento dei flussi di ricavi di una società con singoli Sdg e target, nonché con una combinazione di molteplici Sdg e target. Il data set, in grado di coprire più di 50.000 emittenti, si basa su una tassonomia proprietaria Sdg, a sua volta fondata su una lettura dei metadati UNStats Sdg.

Sdg Fundamentals sarà presto reso disponibile sul mercato degli investimenti sostenibili attraverso Matter.

Berenice Lasfargues, sustainability integration lead presso Bnpp Am, commenta: “Comprendere in che misura i ricavi del “core business” delle imprese sono allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile e per estensione quale potenziale hanno per contribuire a risultati sostenibili del mondo reale, è la prossima frontiera dell'analisi di sostenibilità .In un quadro in cui questo tipo di analisi continua ad essere ostacolato dalla mancanza di informazioni e dati granulari e standardizzati sulla sostenibilità aziendale, il nostro lavoro metodologico con Matter aiuta ad abbattere questa barriera e fornisce agli investitori informazioni concretamente utilizzabili sull'allineamento dell'azienda ai target che sono alla base dei 17 obiettivi SDG. In senso più ampio, l’iniziativa è anche parte di una spinta verso un incremento della disponibilità, della qualità e degli standard dei dati attraverso la collaborazione industriale".