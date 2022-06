Nordea am rafforza la squadra italiana

Nordea Asset Management rafforza il team italiano con Ludovico Manfredonia che entrerà nel ruolo di sales director.

Manfredonia si unirà al team advisory, di cui è responsabile Gianluca Cerone, e contribuirà a consolidare e sviluppare la relazione con le più importanti reti distributive. Manfredonia, laureato in finanza presso l’università Luiss di Roma, ha iniziato la sua carriera nel 2017 in M&G Investment ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di sales manager.

Gianluca Cerone, head of advisory distribution di Nordea asset management, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Ludovico nel nostro team. Sono certo che grazie al suo entusiasmo, motivazione ed esperienza maturata nel settore saprà dare un grande contributo per la crescita di Nordea am nel mercato italiano”.

Ludovico Manfredonia, sales director di Nordea asset management, ha dichiarato: “Sono moltoorgoglioso di iniziare questa nuova avventura in una realtà ambiziosa e all’avanguardia come Nordea am e di unirmi ad un grande gruppo di professionisti per continuare a supportare al meglio la clientela italiana”.