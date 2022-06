Da Azimut e Ipe Business School il Master in “Public & Private Asset Advisor”

Azimut Capital Management Sgr e la fondazione Ipe Business School hanno siglato una partnership finalizzata alla realizzazione del Master in “Public & Private Asset Advisor” le cui iscrizioni inizieranno il 1° luglio 2022.

Il programma di formazione è costruito con l’obiettivo principale di creare una nuova figura di consulente finanziario, il public & private asset advisor, che accanto alle competenze sui mercati finanziari pubblici sviluppi nuove competenze nel mondo dei private market per essere punto di riferimento per le famiglie e per le imprese italiane.

Il corso è dedicato a 30 laureati, e/o laureandi, con laurea (triennale o magistrale) in discipline economiche, giuridiche, ingegneria o altre facoltà affini alla professione. Agli studenti più meritevoli, verrà offerta la possibilità di entrare a far parte della rete Azimut e sarà riconosciuto l’intero costo del Master.

E' prevista l’alternanza di studio in aula e formazione sul campo attraverso l’affiancamento di figure senior della rete Azimut in attività di stage e project work. Nello specifico il programma ha una durata di 400 ore di formazione d’aula, sviluppate in 12 moduli che si terranno prevalentemente in presenza, a cui si sommano 100 ore in cui i partecipanti avranno modo di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite.

Riccardo Maffiuletti, managing director e amministratore delegato di Azimut Capital Management di Area 5, commenta: “Siamo convinti che sia necessario accelerare sul passaggio generazionale delle reti e preparare per tempo i professionisti di domani, in questa direzione abbiamo lavorato per presentare questa nuova iniziativa. La collaborazione con Fondazione Ipe Business School, uno degli istituti più apprezzati nella formazione post-universitaria a livello nazionale con un forte radicamento in Campania e nel Centro Sud, ci permetterà inoltre di rafforzare la presenza della nostra rete in questi territori dove abbiamo importanti obiettivi di crescita”.

Il Prof. Antonio Ricciardi, presidente della Fondazione IPE Business School, sottolinea in primo luogo la grande soddisfazione di avviare questa partnership con Azimut per formare i futuri collaboratori del Gruppo: “si procederà in piena sinergia sin dal momento della selezione dei candidati, per la progettazione dei moduli del corso e per definire insieme le modalità di placement e inserimento nella rete Azimut mediante l’organizzazione di stage formativi e project work.”.

La Business School di Ipe, Istituto per ricerche ed attività educative con sede a Napoli, promuove attività volte alla formazione e specializzazione sia di giovani laureati, con l’obiettivo di facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, sia di professionisti, imprenditori, manager, quadri e dipendenti di aziende pubbliche e private.