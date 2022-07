Salone del Risparmio: ecco i temi più seguiti dal pubblico

Giunto alla sua quinta edizione, il concorso Content is King ha decretato la classifica delle conferenze vincitrici del Salone del Risparmio 2022, che vede salire sul podio al primo posto Invesco, seguita da Schroders e T. Rowe Price.

Il contest, lanciato nel 2017 da Assogestioni, si basa sul Conference Performance Index (CPIx), un sistema proprietario di misurazione matematica della qualità delle conferenze, che quest’anno è stato rivisto insieme a Finer, per tenere conto della natura ibrida dell’evento.

Nell’edizione 2022 si è registrato un aumento delle adesioni, con 75 conferenze iscritte (70 nel 2021) e un balzo dei feedback ricevuti dai professionisti, con oltre 4.000 questionari compilati rispetto ai circa 3.000 dell’anno scorso. Il CPIx medio si è attestato a 79, mentre quello più alto ha raggiunto 94,3 punti su un massimo di 100.

“La crescente adesione al contest e, soprattutto, i punteggi elevati di soddisfazione certificano il ruolo ormai consolidato di Content is King come motore di una sana competizione tra le aziende, in grado di promuovere l’ideazione e realizzazione di un programma di conferenze ad alto valore aggiunto per i professionisti”, ha commentato Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione di Assogestioni, aggiungendo che “chi partecipa di persona segue in media 2,5 conferenze, mentre gli utenti online 4, a dimostrazione del fatto che il Salone del Risparmio è un serbatoio di contenuti, dove la creazione di idee delle sgr e la sete di conoscenza dei fruitori trovano un punto comune nella ricerca della qualità”.

Ecco le conferenze che hanno fatto il pieno di voti e che sono risultate vincitrici anche nei rispettivi percorsi tematici:

1° posto – Invesco con la conferenza “Non è un paese per vecchi. Millennial e Gen Z: identikit dell’investitore che verrà”

2° posto – Schroders con la conferenza “Uomo-macchina: è tempo di tornare protagonisti. Dialogo con Umberto Galimberti”

3° posto – T. Rowe Price con la conferenza “Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale”

La classifica per percorsi tematici vede in vetta:

Per Asset allocation e strategie di investimento: T. Rowe Price con la conferenza “Torneremo quelli di prima? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale”

Per Mercati privati ed economia reale: Eurizon con la conferenza “Strategie sostenibili: fare impresa in contesti di forte cambiamento geopolitico, economico e finanziario”

Per Sostenibilità e capitale umano: Schoders con la conferenza “Uomo-macchina: è tempo di tornare protagonisti. Dialogo con Umberto Galimberti”

Per Educazione e formazione: Invesco con la conferenza “Non è un paese per vecchi. Millennial e Gen Z: identikit dell’investitore che verrà”

Per Innovazione e digitalizzazione: Pictet AM con la conferenza “L’umanità nel metaverso: come coniugare tecnologia e società”.